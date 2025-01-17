Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız'

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve enflasyonla mücadelede belirli bir aşama kaydedildiğini belirten Erdoğan, 2025 yılında daha güzel sonuçlar alınacağını ifade etti.

17.01.2025 20:23  Güncelleme: 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin ekonomik gelişiminde hükümetin desteğine vurgu yapan Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin de konuştu.

"2025'DE ÇOK DAHA GÜZEL NETİCELER ALACAĞIZ"

Küresel belirsizliklere rağmen ekonomik verilerin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomi programımız olumlu gidiyor. Kamu borcumuzun milli gelire oranı azalıyor. Bu yıl rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Dış dengemiz iyileşiyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Turizmde rekorlar yılı olacak. 2025 yılında enflasyonda çok daha güzel neticeler alacağız" sözlerini sarf etti.

"AZİME ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu topraklardaki 1000 yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan, "Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Hepsi alın teriyle, mücadeleyle ve gayretle kazanıldı. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025\'te daha güzel neticeler alacağız\'

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İş Dünyası, Politika, Kayseri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Mehmet Aydaz:
    HİKAYE ANLATMAYA DEVAM KOYUNLARI SÜRMEYE GÜTMEYEDE DEVAMM 279 6 Yanıtla
  • Yılmaz Ögütlü:
    Neresi olumlu gidiyor birde biz vatandaşlara sor bakalım 261 6 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Rabbim herkese yaptıkları ile muamele eylesin 218 3 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    ömrümde böyle yalan söyleyen bir şahıs görmedim 217 3 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Sadece gülüyorum artık kaliye alıncak yanınız yok :))) 197 9 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    Yeter be başkan tm çeyrek asır oldu demekki olmuyor zorlamamak lazım bi ülkeyi 25 sene yöneticen ve ülkede herşey tepetaklak olucak ve halen diywcen bu ülkeyi ben yoneticem olmax baßkan 189 5 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    çarşı pazar gezin alınan ücretlerle nasıl geçiniyor insanlar 161 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sonuna kadar Reis dedik ama olmadı.. 149 14 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Yalana okadar çok alışmış ki. 149 3 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    canımız çıktı her zamn iyi gidiyor böyle ya gitmeseydi nasıl olurdu 145 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.