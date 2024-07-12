Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

NATO toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ek zam için ''Ben dönene kadar bu işi bitirin'' talimatı verdiği öğrenildi. Çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısına gelmesi bekleniyor. Çalışmaya son hâli verildikten sonra bizzat Erdoğan tarafından açıklanacak.

12.07.2024 10:10
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En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili belirsizlik devam ederken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenildi. Erdoğan'ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, "Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi'nden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bugün yurda dönmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, hafta başında, AK Parti'nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

TÜM FOMÜLLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

HIZLA MECLİS'TEN GEÇİRİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin torba yasaya eklenerek hızla Meclisten geçirilebileceği üzerinde duruldu. Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zamma rağmen 1,7 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri masaya yatırarak etki analizlerini yapıyor. Çalışmada hakkaniyetli bir sistem ön planda tutuluyor.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kerem sevinç: ben dönene kadar bu işi bitirin demek %2 daha ekleyip susturun gibi bişey sanırım. zaten kök maaş diye diye önceden 3 bin alan kişiyi 10 bin yaptı 10 bin alan 10 binde kaldı biyere yükseltip diğer tarafı zarara uğratmaktan öteye hiç bir hareket olmuyor son 4 senedir ülkede. bire bir tanıdığım insanlar zamanında yüksek emekli maaşı olan kişiyle eşitlendi bu nasıl bi zam sistemi. 6 sene önce 3 katı aldığım kişiyle şuan aynı maaşı alıyorum. 16 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Ah yalan dünya,, ?????¿ 12 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Dağ fare doğurdu, üç kuruş zam verilecek.Pazara , manava çık vereceğiniz zammın hiç bir anlamı olmadığını göreceksiniz.Biz ne Zaman düzeliriz ? Seçimi kaybeden Hollanda başbakanı bisikletle makamını terkediyor.Nato toplantısına küçücük uçakla beraber giden Norveç İsveç yöneticileri gibi yöneticilerimiz olursa, düzeliriz. 4 0 Yanıtla

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