Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi? - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili soruya ''Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor'' dedi ve ''İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız'' ifadelerini kullandı.

15.06.2024 16:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda yüzde 75'e kadar çıkan enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan, uyguladıkları politikalarla hedefe yaklaştıklarını belirtip "Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek." dedi.

"BÜTÜN MESELE YİNE GELİYOR, FAİZE DAYANIYOR"

Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir faiz yorumu da yapan Erdoğan, tekrar faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı. "Şu anda işi sıkı tutuyoruz." diyen Erdoğan "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki "Faiz sebep enflasyon netice" tezini hatırlatan çıkışla "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AŞINA EKMEĞİNE KAN DOĞRAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Merkez Bankası rezervlerinin 146,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Rezervlerdeki artış devam edecek." sözlerini sarf ederek şöyle devam etti:

"Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null: faiz dedimi yandik milletim zamlara hazir olun 40 2 Yanıtla
    Ali Topatan: faiz demedi de sanki zam hiç olmadı. 0 0
  • Hidayet kapaklıkaya: Hani nas hangi faiz artık yalanlarına inanmayacağız 30 5 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: KURAN a uymak zorundayiz kurana göre yaşamak zorundayiz herseyimizle kurana göre yaşamak zorundayiz KURAN a uymazsak sürünmeye mahkumuz malesef Müslümanlar olarak asıl islam ruhunu kaybettiğimiz için bu haldeyiz. 11 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: eyvah desene yandık 22 1 Yanıtla
  • Emir: faiz düşürülürse bu millete kötülük yapılır.fakirde zaten para yok faize koysun.faiz düştümü zenginler ev almak için yarışa girecek ev fiyatları yükselecek kiralar yükselecek işçi kira yükü altında ezilecek. 13 2 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: yaw reis bi karışmasan belki birşeyler yoluna girecek. karışma nolur 15 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: reiz nas dedin olmadı mas dedin olmadı. demek ki sıkıntı faizde değil sizlerde. 5 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: sen hiç bulaşma reis 4 0 Yanıtla

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