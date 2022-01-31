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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

31.01.2022 15:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri 5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof. Dr.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri 5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

ZONGULDAK - Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan ekipler sahil yolunda dolgu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.

Açılışı gününü bekleyen vatandaşlar sahili gezdi

Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte açılış öncesi meraklı vatandaşlar sahil yolunu gezdi. Son hazırlıkların tamamlandığı sahil yolundaki çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Sahil yolunda gezintiye çıkan Saadettin Arslan, "Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Ufak tefek aksilikler oldu ama kimse istemezdi öyle olmasını. İnşallah onu da düzelttiler. Bizim için bulunmaz velinimet. Çoğu kimse, camiden çıkan bile yolu görmeye geliyor. Hava iyi olsa burası doluyor. Millet yolu seyretmeye geliyor. İnsanlar buraya doluyor. Buradan devam ediyor. Arkadaşım Çatalağzı'ndan geldi. Buradan yolun devam etmesini bekliyoruz. Bu yolun Filyos'a kadar devam etmesini isteriz. Bu çok iyi bir şey. Kimse buna kötü diyemez. Filyos'ta zaten büyük yatırım var. Oraları gördüm. Çalışmalar, vinçler bir sürü çalışma var" diye konuştu.

Öte yandan hayata geçirilen tüneller ve sahil yolu drone ile havadan da görüntülendi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Teoman Duralı, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika Ekonomi


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