Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı

10.05.2022 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları yükseltmeye başladı. Almayı düşündükleri evi favorilerine ekleyenler fiyat artışı sonrası büyük hayal kırıklığına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada ilk defa konut sahibi olacaklar için 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paket ile ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış Döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir" dedi.

"FİYATLARIN DENGEYE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

"Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz."

KONUT FİYATLARI BİR ANDA ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alımına ilişkin verdiği müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Gelen faiz müjdesinin ardından harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.

İşte o ilanlardan bazıları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizle konut kredi müjdesi yine fırsatçılara yaradı - Son Dakika
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