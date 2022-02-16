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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla açıklamalarına jet tepki - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla açıklamalarına jet tepki

16.02.2022 21:53

Kabine toplantısı sonrası konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde çok tartışılan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili 210 kilovat olan kademeli tarifenin yeniden değerlendireceğini ifade etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" tepkisinde bulundu.

1 Ocak'tan itibaren başlayan tarifeli sistemle birlikte konutlar ve işletmelerin elektrik faturaları hayli artmış ve bu durumla ilgili vatandaşlar tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata yükseltileceğini açıklamıştı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda da elektrik faturalarını rahatlatacak yeni bir düzenleme üzerinde görüşüleceği konuşuluyordu.

ERDOĞAN: YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısı sonrası konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili 210 kilovat olan kademeli tarifenin yeniden değerlendireceğini ifade etti. Elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi ile gündeme gelen cemevlerinin de ticarethane statüsünden çıkarılacağını duyuran Erdoğan, "Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Daha önce evinden paylaştığı bir videoyla "Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"BİR KEZ DAHA MİLLETİMİZ YÜZ ÜSTÜ BIRAKILDI"

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki

İMAMOĞLU'NDAN "TEĞET" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmasının bir bölümünde son dönemde elektrik fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğini belirterek, "Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır." demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili, "Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi "TEĞET" geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını "Dünyada da böyle" diyerek normalleştiriyoruz. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla açıklamalarına jet tepki - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarıyla açıklamalarına jet tepki - Son Dakika
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