Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi

18.07.2022 19:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacak" açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi TT oldu. Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımla hükümete bomba bir göndermede bulundu. "EYT..." notunu düştüğü paylaşıma "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir görsel ekleyen Kılıçdaroğlu, bu sorunun da çözüme kavuşacağı imasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan 3 milyonu aşkın kişiye müjde niteliğinde bir karar çıktı. Öğrenim kredileriyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredilerinde geri ödemelerin alınan rakam üzerinden yapılacağını söyledi. Böylece borcu olanların faizi silinmiş olacak.

BORÇLAR 4'E KATLANMIŞTI

KYK kredileriyle ilgili tartışma bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmiyordu. Ana paraya uygulanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden (ÜFE) kaynaklı faizler, öğrenim kredisi alanları zor duruma sokmuştu. 41 bin lira para alanların borcu neredeyse 4 kat artarak 152 bin liralara çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÖDEMEYİN" ÇIKIŞI

Borcu olanlar duruma isyan ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkışla tartışmayı daha da alevlendirdi. Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba gönderme

"TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU" ETİKETİ TT OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacak" açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi TT oldu.

HÜKÜMETE BOMBA GÖNDERME

Kılıçdaroğlu ise yaptığı yeni paylaşımla hükümete bomba bir gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, "EYT..." notunu düştüğü paylaşıma "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir görsel ekleyerek EYT konusunun da çözüme kavuşacağı imasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba gönderme
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KYK kredi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak, sadece anapara ödenecek' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KYK kredi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak, sadece anapara ödenecek'

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 19:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement