Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortağı olduğu gıda şirketi, çay ve "waffle"dan sonra şimdi de lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı. Bir süreden bu yana hazırlıkları devam eden restoran, kapılarını açmasının ardından müşterilerini de ağırlamaya başladı.

SADECE BEYAZ ET YEMEKLERİ SATILIYOR

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs'ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45.50 TL, pirinç pilavı ise 32 TL.