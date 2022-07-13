Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı

13.07.2022 09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortakları arasında yer aldığı bir şirket, İstinye'deki ünlü bir AVM'de beyaz et restoranı açtı. Restoranda 6'lı tavuk kanadı 45.50 TL'den satışa çıkarılırken, pirinç pilavı ise 32 TL'den satılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortağı olduğu gıda şirketi, çay ve "waffle"dan sonra şimdi de lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı. Bir süreden bu yana hazırlıkları devam eden restoran, kapılarını açmasının ardından müşterilerini de ağırlamaya başladı.

SADECE BEYAZ ET YEMEKLERİ SATILIYOR

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs'ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45.50 TL, pirinç pilavı ise 32 TL.

YORUMLAR
500
Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı

Bilal Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı - Son Dakika


Son Dakika
09:19 ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti
09:12 Koca, karısının ve sevgilisinin yaşadığı evi bastı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı
08:58 Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti
08:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktorları hedef alan imamla ilgili ilk açıklama: Gereği yapılacaktır
08:36 Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti
08:24 John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 09:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement