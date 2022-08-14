Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde, yarından itibaren yüzde 35'e varan indirimle satılacak ürünler belli oldu - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde, yarından itibaren yüzde 35'e varan indirimle satılacak ürünler belli oldu

14.08.2022 09:35

Halkın alım gücünü büyük oranda artıracak karar yarın uygulamaya konuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli ürün satışı yarın başlıyor. Vatandaşlar makarna, yumurta, un, süt, salça ve pirinç başta olmak üzere 30'un üzerinde ürüne indirimli ulaşabilecek. İşte indirime girecek ürünler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti.

"BÜYÜKBAŞ ETİNDE YÜZDE 30 İLA 35 ARASI İNDİRİM OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30'dan fazla üründe yapılacak indirimin yanı sıra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber vermişti. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanım da konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" demişti.

İNDİRİME GİRECEK ÜRÜNLER

1400'e yakın noktada hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirimli satışa sunulacak ürünler de belli oldu. Vatandaşlar yarından itibaren bu marketlerde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezini indirimli fiyatlarıyla satın alabilecek.

"ZİNCİR MARKETLER DE KENDİLERİNİ BUNA GÖRE AYARLAYACAK"

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla piyasaları rahatlatacaklarını belirten Erdoğan, dün de "Pazartesinden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirisiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına akınıza ne gelirse 20 çeşit tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz ve piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak ayarlayacak." dedi.

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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde, yarından itibaren yüzde 35'e varan indirimle satılacak ürünler belli oldu - Son Dakika
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