Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

14.05.2022 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaşa çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıklarken, açılışa gelen Rizeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaşa çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıklarken, açılışa gelen Rizeli çay üreticileri açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni çay alış fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşehrileri hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açıklanan yaş çay taban fiyatı alandakilerin yoğun alkışını alırken, açılışa katılan Rizeli çay üreticileri açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Muammer Mete isimli Rizeli çay üreticisi "Herkes memnun sadece ben değil. Açıklanan rakam güzel, çay fiyatı da desteklemesi de güzel. Bu pahalılığın bu kalabalığın hakkını Reis verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti

YORUMLAR
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Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti - Son Dakika
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