Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanacak mı? 2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 60 zam geliyor

Yeni yılda emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar, ekim sonundaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın haberine göre, emlak vergisi, MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları ve araç muayene ücretleri gibi yurttaşı yakından ilgilendiren vergiler yüzde 60'a yakın oranda zamlanacak.

EKİMDE SIFIR GELSE BİLE YÜZDE 58 OLACAK

Kasım 2022'de 2026,08 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2023'te 2749,98'e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 2274,90 oldu. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalaması 2314,49 olacak ve önceki on iki aylık dönem ortalamasında 1463,39 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 58,16'ya gelecek. Bu da 2024'te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE DEĞİŞECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

Damga Vergisi

Özel İletişim Vergisi

Trafik cezaları

Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunundaki cezalar

Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

CUMHURBAŞKANI'NIN DEĞİŞİKLİK YETKİSİ

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.

Ancak söz konusu yetkinin nadiren ve sınırlı kullanıldığı, genelde Yİ-ÜFE'de gerçekleşen ortalama artışa göre belirlenen yeniden değerleme oranının her yıl söz konusu vergi, harç, ceza ve diğer yükümlülüklere uygulandığı görülüyor. Cumhurbaşkanının idari para cezaları başta bazı kalemlerde ise böyle bir yetkisi bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.