Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş yok" diyenlere sert çıktı: Nankör bunlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil işçileriyle bir araya geldi. "Gaziantep emeğin ve üretimin şehri olarak da ülkemizde, bölgemizde, dünyada örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir" diyen Erdoğan, "iş yok" diyenlere sert çıktı.

"YAN GELİP YATARAK PARA KAZANMAK İSTİYORLAR"

Tarihin, medeniyetin, kültürün ve kardeşliğin şehri Gaziantep'in aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da Türkiye'de, bölgesinde ve dünyada örnek gösterilen bir il haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Şimdi Ercan Bey'le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; 'Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri? 'İş yok'. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki 'Ben eleman arıyorum bulamıyorum.' Eskişehir'deydik geçenlerde orada da aynı şeyi söylediler; 'Eleman arıyoruz, bulamıyoruz.' İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok." dedi.

"TÜRKİYE YERİNDE DURAMIYOR, SIÇRIYOR"

Gaziantep'te 6'ncı organize sanayi bölgesinin yapılacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları Gaziantep'e getirip, şu organize sanayi bölgemizde bir gezdirmek lazım. 5 tane organize sanayi bölgemiz var, şimdi 6'ncısının adımları atılacak. Bu ne demek, Türkiye yerinde duramıyor, Türkiye sıçrıyor, Türkiye gidiyor" diye konuştu.

Gaziantep'teki işletmelerin 12 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Erdoğan, "Ana muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler bunların hiçbirisi Türkiye'de ne olduğunu ne bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Bu ne demek, demek ki çalışan, üreten, ihracatta evelallah damardan giren bir ülkeyiz" dedi.