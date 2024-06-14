Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

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İtalya'da düzenlenen G-7 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle diploması trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

14.06.2024 16:57  Güncelleme: 17:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G-7 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

BIDEN İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Zirve kapsamında liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Bir süre sohbet eden Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA LİDER KATILIYOR

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE ANA GÜNDEM UKRAYNA OLDU

3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

ERDOĞAN, BAE BAŞKANI NAHYAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi\'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Zafer musaboğlu: İyki Reis var . Kirli düzene boyun eğmeyen yiğit adam. Mazlumun umudu Türkün gururu 27 21 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Büyük şeytanla neyi görüşeceksin! Zarardan başka birşey çıkmaz. 22 4 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Bu el ense çek bidon kafaya reiss. Biletini Almış Erkenden Gitsin bari 11 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: görüş görüş sonuç yok . biden zaten ölü gibi 2 dk sonra ne konuştuğunu unutmuştur 10 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: komedyen olsa idi şimdi düşünemiyorum bile 3 4 Yanıtla

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