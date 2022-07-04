Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak

04.07.2022 08:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova'nın dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı olduğunu belirterek, burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisi kuracaklarını açıklamıştı. Eskişehir'de 694 milyon ton toprak elementi (NTE) keşfedildiği ortaya çıkarken, bu elementler işlendiğinde ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak.

Dünyada bilinen 17 'Nadir Toprak Elementi'nden (NTE) 10 tanesinin yer aldığı Eskişehir Beylikova'da önemli bir keşif daha yapıldı. Dünyada en büyük NTE rezervi 800 milyon tonla Çin'de bulunurken, Eskişehir'deki Eti Maden İşletmelerine bağlı Beylikova Maden Sahasında tespit edilen rezerv 694 milyon tonla ikinci sırada yer aldı.

İLK AŞAMADA 1200 TON CEVHER İŞLENECEK

Beylikova'nın dünyada tenör kalitesi olarak da bilinen en iyi maden sahası olduğuna işaret eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, ilk aşamada kurulan pilot tesiste yılda 1.200 ton cevher işleneceğini söyledi. Pilot tesisin ilk çalışmalardan sonra 570 bin ton cevher işleme kapasitesine erişeceğini kaydeden Çekiç, yılda 10 bin ton NTE, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 bin ton toryum işleneceğini kaydetti.

KULLANIM ALANI YAYGIN

Türkiye'nin NTE rezervinin, dünyanın 1.000 yıllık ihtiyacına cevap verebilecek durumda olduğunu söyleyen Çekiç "Elde edilecek barit; katkı malzemesi olarak sanayi ürünlerinde, petrol veya doğalgaz sondaj kuyularında, boya ve kâğıt yapımında kullanılacak. Florit ise çelik metalürjisinde, hidroklorik asit üretiminde, yüksek oktanlı benzin üretiminde ve haşere ilaçları üretiminde kullanılmasının yanı sıra; gıda, çimento, renkli cam, optik, plastik endüstrisi ve seramik yapımı gibi birçok sektörün ana malzemesi konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak

BİRÇOK ÖNEMLİ SEKTÖRE HAM MADDE OLARAK KATKI SUNACAK

Cevherler zenginleştirildikten sonra elde edilecek NTE konsantresinin hibrit araç pillerin yapımında, çakmak taşı yapımında, kamera ve teleskop camı ile enerji depolama sistemlerinde, gece görüş gözlükleri, özel cam ve lensler gibi birçok önemli sektöre ham madde olarak katkı sunacağını belirten Çekiç, şöyle devam etti: En son aşamasında ise uç ürün olarak mıknatıs ve toryum oksit elde edilecek. Mıknatıslar göz cerrahisinde, yüksek güçlü kızılötesi yeşil lazerlerin üretiminde, mesafe ölçme cihazlarında, cam ve kaynak üretim gözlükleri gibi ürünlerde kullanılacak. Toryum oksit ise hibrit otomobil motorlarında, cam ve seramik ürünlerde, fiber optik kablolarda, televizyon ekranları ve enerji tasarruflu camlar olmak üzere çok değerli ürünlerde uç ürün olarak kullanılacak.

CARİ AÇIĞIMIZI AZALTACAK

Metin Çekiç "Türkiye'nin sahip olduğu NTE işlendiğinde, hem ekonomimize milyarlarca dolar katkı yapıp ülke refahımızın gelişmesini sağlayacak hem de yöre insanına ve gençlerimize ciddi istihdam oluşturacak. Madenlerimizin yeryüzüne çıkarılması cari açığımızı azaltacak, ülkemizin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlayacak" dedi.

ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova'nın dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı olduğunu belirterek, burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisi kuracaklarını açıklamıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası duyurmuştu! NTE rezervi Türkiye'ye milyon dolarlar kazandıracak - Son Dakika
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