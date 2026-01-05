Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Maduro\'nun tutuklanmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Yılın ilk Kabine toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü.

YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Toplantının bir numaralı gündem maddesi, ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenleyecek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanıp New York'a götürülmesi oldu. Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki son durum, emekli zammı, bölgesel ve küresel sorunlar da ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız, ezelden ebede biriz ve beraberiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz.

"TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLARIN BİZDEN İSTEDİĞİ VATANIMIZDIR"

Söz konusu Türkiye olunca Türkiye'nin huzuru, güvenliği bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir duvar olacağız. Milli mücadelenin en sancılı günlerinde merhum Akif şöyle sesleniyordu: "Milletler topla, tüfekli, zırhlı ile, ordularla tayyarelerle yıkılmaz, ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi menfaatini temin etme kaygısına düştüğünde yıkılır".

Bugün de boylarına poslarına bakmadan son derece kibirli edayla Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimiz, vatanımızdır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SİNSİ TUZAKLARINA DÜŞMEYECEĞİZ"

Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Türk ve Türkiye düşmanlarının bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız. Yılın bu ilk günlerinde altını çizerek ifade ediyorum; On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ, FETÖ, DHKPC, PKK yapıların hepsi aparat olarak bir amaç olarak kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesi savunma sanayimizin ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında tarihi reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör musibetinden ebediyen kurtulma noktasında önemli fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz. Bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

"ÜLKEMİZİN HAK VE HUKUKUNU HER PLATFORMDA SAVUNUYORUZ"

2026 yılının ilk kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Güvenlik, dış politika, ekonomi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok kritik meseleyi etraflıca değerlendirdik. Milletimizin hayrına olacak önemli kararlar aldık. 16 Aralık'ta barış, istikrar ve refah üreten dış politika temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda dünyanın dört bir yanında devletimizi başarıyla temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldik. Mevcut küresel konjonktürde hem diplomatik zeminde hem de diğer alanlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Eğilmeden, bükülmeden kimseye minnet etmeden ülkemizin hak ve hukukunu her platformda savunuyoruz.

"5 DAKİKALIK GÖRÜŞME İÇİN YALVARMIYORUZ"

Ana muhalefetin başındaki gibi 5 dakikalık görüşme için yalvarmıyoruz. Büyük devletin ve milletin mensubu olduğumuzun bilinciyle her yerde dik duruyor ama diklenmiyoruz. Biz ne kuru hamaset ne ucuz polemik peşindeyiz. Ne de rol kapma, rol çalma derdindeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünyada şanla, şerefle iftiharla temsil etmenin mücadelesi içindeyiz. Türkiye her alanda dünyanın dikkat, takdirle çoğu zaman gıpta ve hayranlıkla takip ettiği bir atılım gerçekleştiriyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek. İnşallah daha güçlü, müreffeh hemen her alanda daha itibarlı bir ülkede hep beraber yaşayacağız.

Türkiye dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır. Gazze'den Suriye'ye nerede haksızlık, hukuksuzluk, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. İlkelerimiz söz konusu olunca komplekse kapılmayız. Bunu ana muhalefetindeki zat bilmese de Afrika'dan Latin Amerika'ya dostlarımız ve kardeşlerimiz gayet iyi bilmektedir. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın neyi savunduğu belli değildir. Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve CHP'nin yaklaşımlarını gözden geçirin. CHP genel başkanının isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız.

"TEK BİLDİKLERİ HÜKÜMETİMİZE KARŞI ÇIKMAK"

Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak, bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demek. Rusya-Ukrayna krizinin ilk günlerinde karşılarında süklüm püklüm oldukları güç odaklarının işaretiyle hükümetimizi eleştirenler bunlardı. Suriye'nin devrik lideri ülkesinden kaçarken 'Esad'la görüşülmeli' diyenler bunlardı. Can Azerbaycan'ı desteklememize karşı çıkanlar bunlardır. Filistin direnişine terör yaftası vuranlar bunlardı. Yıllarca Türkiye'yi DEAŞ'a destek vermekle suçlayanlar bunlardı. Kendi ülkelerine müdahaleyi savunanları tebrik sırasına girenler bunlardı. Dış politikada omurga, ilke, milli menfaat nedir bilmeyenler yine bunlardı.

Şimdi çıkmışlar akıllarınca bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun adı yüzsüzlüktür. Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun mantığıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye'yle yakın dostluk ilişkisi olan ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP genel başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Bu patolojik bir halin işareti değilse nedir. İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve yücelteceğiz. Bizim üzerimizde milletin emaneti var.

"MADURO VE VENEZUELA HALKI MİLLETİMİZİN DOSTU OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan hükümetiz. Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde Türkiye ve dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik.

"ÜLKELERİN EGEMENLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ RİSKLİ ADIMLARDIR"

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu dünyada istikrarsızlık, kriz çatışma eksik olmaz. Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını istemeyiz. Uluslararası sistemin kurallara dayalı olarak korunması önemlidir.

"TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

İlgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını değerlendirdik. Sayın Trump'la telefonla görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesinin gerekliliğinin altını çizdik. Türkiye dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.

Havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar teknolojisiyle öne çıkan Hızır reis denizaltı ve yeni tip çıkarma gemimizi donanmamızın hizmetine verdik. Yüzde 90 yerlilik oranına sahip insansız deniz aracımızı deniz kuvvetlerimizin filosuna dair ettik. Seferihisar'ın ise ilk sac kesimini gerçekleştirdik. Pakistan'la olan Milgem sözleşmesi kapsamında ikinci gemiyi Pakistan heyetine teslim ettik. Yeni deniz platformlarımız bir kez daha hayırlı olsun diyorum.

6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması iktidarımızın yaklaşık 3 yıldır birinci önceliğiydi. Hükümet bu enkazın altında kalan istismarcılara meydana terk etmedik. Asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ve seferberliğiyle gelmeyi başardık. 27 Aralık'ta yapımı tamamlanan 455 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim etmek üzere Hatay'ın misafiri olduk. Toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve işyerini daha depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik.

Depremin etkilediği 11 ilimizde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Hatay'da aynı zamanda toplam 200 milyar değerinde 227 yatırımın toplu açılışını yaptık. Somali Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde uzay limanı projemizdeki son aşamayı değerlendirdik. Çağrıbey ve Yıldırım derin sondaj gemisinin müjdelerini paylaştık.

"İHRACATTA YIL SONU HEDEFİ 282 MİLYAR DOLAR"

2026 senesini ihracatta kırdığımız rekorların sevinciyle karşıladık. Geçen yıl 270 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Mal ve hizmet ihracatında 390 milyarlık hedef belirlemiştik. Her iki hedefin üzerinde bir rakama ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 4,5 oranında artış kaydettik. Bu rakamlarla aylık bazda hem de yıllık olarak Cumhuriyet tarihimizin rekoruna imza attık. Hizmetler ihracatımızın 123,1 milyar doları bulduğu, böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor. Bu yılın sonunda ihracatta 282 milyar doları hedefliyoruz.

"ENFLASYONU DAHA YÜKSEK SEVİYELERE ÇEKECEĞİZ"

2026 yılına ekonomi cephesinden gelen umut verici haberlerle giriyoruz. Makro ekonomik istikrar ve reform programımızın semeresini başta enflasyon olmak üzere bir çok alanda yavaş yavaş topluyoruz. İhracatta olduğu gibi enflasyonda da son derece güzel haberler aldık. 2025 yılı enflasyon oranı yüzde 30,89 oldu. Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine indi. Enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARLARINA ZAM

Göreve geldiğimiz ilk günden beri titizlikle uyguladığımız işçi, memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmeme politikasını aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. 2002 yılında öğrencilerimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. Toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Geçen sene 34 milyar 14 milyon lira destek sağladık. Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz."