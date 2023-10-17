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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Kalkınma Planı'nın detaylarını paylaştı! İşte Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Kalkınma Planı'nın detaylarını paylaştı! İşte Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası

Son Güncelleme: 17.10.2023 12:50

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

5 YILLIK KALKINMA PLANINDA 5 ANA EKSEN

"Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek başlıkları şöyle sıraladı:

  1. Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.
  2. İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.
  3. Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.
  4. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.
  5. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

"YILDA ORTALAMA YÜZDE 3 İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

"ENFLASYONU 2028 YILI SONUNDA YÜZDE 4,7'YE GERİLETMEYİ PLANLIYORUZ"

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkınmada yol haritasının detaylarını paylaştı: 5 ana eksenden oluşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Kalkınma Planı'nın detaylarını paylaştı! İşte Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Kalkınma Planı'nın detaylarını paylaştı! İşte Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası - Son Dakika
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