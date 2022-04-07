Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi için talimatı verdi: Özellikle zincir marketleri denetleyin - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi için talimatı verdi: Özellikle zincir marketleri denetleyin

07.04.2022 10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi için talimatı verdi: Özellikle zincir marketleri denetleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeme içme hizmetlerinin tamamı ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından bazı marketlerin KDV indirimine uymadığı yönündeki şikayetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Yaşanan gelişmelerin üzerine Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında özellikle zincir marketlerin KDV indirimine uyup uymadığının denetlenmesi ve raporlanması talimatını verdi.

Rusya ve Ukrayna savaşı ve koronavirüs başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, marketlerdeki fiyatların yükselmesine neden oldu. Vatandaşın alım gücünün düşmesinin ardından hükümet de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeme içme hizmetlerinin tamamı ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıkladı. Konutta da kademeli KDV uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. 150 metrekareyi aşmayan konutlarda yüzde 8, aşanlarda ise yüzde 18 KDV uygulanacağı belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tedarik zinciri krizine Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan enerji krizi eklendi. Art arda gelen bu iki etken tüm piyasaları derinden etkiledi. Türkiye'de kur dalgalanmalarının etkilerinin de eklenmesiyle etiketlerde son dönemde vatandaşın belini bükecek yükselişler yaşandı.

Tüm bu gelişmeler hükümetin de gündeminde. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve gıdadaki fiyat artışları oldu. Toplantıda, bazı MKYK üyeleri, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili sahadan gelen şikayetleri iletti.

Bunun üzerine Erdoğan "Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi için talimatı verdi: Özellikle zincir marketleri denetleyin - Son Dakika


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