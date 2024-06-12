Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücretin artırılmasını talep ettiklerini belirten Özel, ''Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek'' dedi.

12.06.2024 16:31  Güncelleme: 16:47
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Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA VAR

Bu gelişme sonrası gözler iki liderin ne konuştuğuna çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Belediyesi ziyareti sırasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı iadeyi-ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan'la yaptığı konuşmada, emekli maaşı ve asgari ücretin artırılmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca Özel, görüşmede tarım ürünlerinin maaliyet fiyatlarının altında olduğunu ve bu ürünlere de zam yapılması gerektiğini söyledi.

Özel'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Son bir yılda çiftçilerin, bankalara olan borcu yüzde 88 artmıştır. Son bir yılda toplam borç 652 milyar TL'ye yükselmiştir. Türkiye'de, toprakların 4'te 1'i ipotek altındır. Maalesef Ziraat Bankası düşük faizli çiftçi kredileri vermesi gereken banka, başkalarına kıyak krediler dağıtırken, çiftçileri özel bankaların kucağına doğru itmiş toprakların 4'te 1'i ipotek koymuştur. Çiftçimizin yaş ortalaması 57'dir. Yani çiftçimiz yaşlanmıştır, gençlerimiz çiftçiliği bırakmıştır.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON İYİLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI"

Dün Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emekli maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirilmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, maliyetin altındaki buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini ifade ettim. Kaynak mı bulamıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim.

"ÜÇ EKONOMİ KURMAYI BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK"

Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalarıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşı, asgari ücret ve tarım ücretlerine zam verilmesi ve bu yoksulluğun çözülmesi istenmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la ne konuştular? CHP lideri Özel\'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Dogan: tıraştan hikayeler 25 8 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: desenize vatandaş bundan sonra bir bardak çayı dahi icemeyecek. 13 4 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bence zam yapilmasin. Cunku gelir gider dengesi hayli karmasik. Asgari ücrete zam yapıldığı an iş verenler zaten bahane arıyor normal yaptiklari fais zamlara bir yenisini daha ekleniyor. Yani asgari ücrete zam yepilmasi biseyleri degistirmiyor tam aksine daha da kötü oluyor 8 3 Yanıtla
    Erol MARASLI: Herşeyin fiyatının arttığı bir ortamda sabit ücrete zam yapmamak zulümdür.emekliye asgari ücrete zam yapılmasada fiyatlar çıkıyor yani fiyatbartışlarnın sebebi sabit ücretliler değil 3 0
  • Ahmet Yaman: Yahu mesele emekliye verilen iki üç puanlık zam değildir belliki ana muhalefetin başı da meseleyi anlamamış ,mesele devleti ayakta tutan adaletin sıkıntı ya düşmesidir suçsuz sebepsiz yere binlerce insanın cezaevlerinde yatması , devletin eliyle insanların mallarına özel mülkiyetine çok rahat el konulması hal böyle olunca güven ortamının yok olmasi ve yerli sermayenin daha güvenli limanlara yanaşmasi yani yurtdışına çıkması asıl ureten kesimin dışarıya kaçması mesele bu 1 1 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Bu chp liderleri sırf ülkeye zarar vermek için yarışıyor . Özel de biliyor asgari ücrete zam yapılırsa ülke geriye gidecek dolayısıyla hükümet zor durumda kalacak . Yapılmazsa ben işçinin yanındaydım diyecek ve gene hükümeti zor durumda bırakacak . Kılıçdaroğlu da giderayak eyt yi ülkenin başına bela edip gitmişti 0 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: gör gözüm yolları iç soğuk suları 1 0 Yanıtla

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