Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
08.08.2025 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye dair sevindiren gelişmeleri paylaştı. Milli gelirde tarihi rekor kırıldığını belirten Erdoğan, ilk kez 1 trilyon doları aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor. DEİK bugün devasa çınara dönüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEİK'İ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLEDİK

DEİK ailesine başarılarla dolu nice 40 yıllar diliyorum. Ustalara ödül takdimini de gerçekleştiriyoruz. 40 kere maşallah. Genel kurul münasebeti ile tüm katılımcılara, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Özal'ın yadigarı olan DEİK'i güçlü biçimde destekledik.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNE GÜÇ KATTIK"

Bize ilettiğiniz her konu ile bire bir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamt olsun sizlerle Türkiye'nin üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde olursa olsun iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimiz yeni pazarlar kurarak bu sancılı süreci yönetiyor.

"HADİSELERE ANKARA MERKEZLİ BAKARAK POLİTİKALARIMIZI BELİRLEDİK"

Potansiyel fırsatları dikkate alarak küresel sistemde ülkemizi en iyi noktada konumlandırmaya çalışıyoruz. İnsan hayatını, onurunu merkeze alan, ülkemizi gerilimlerin uzağından tutmak için siyaset izliyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye'de 10 yıl boyunca bunu yaptık, Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bunu yaptık. Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörüdür. Bugün Türkiye kendisine inanıyor, güveniyor ve hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

DEİK'in potansiyelini çok iyi bildiğim için bunları ifade ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Dış ticarette rekora imza attık. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ EVREYE GEÇİLDİ"

Terörsüz Türkiye'de bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM'de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda adım attı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsilcilerin ilk toplantıdaki yapıcı mesajları memnuiyetle karşıladık. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları atması devlet aklının gereğidir. Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek, güçlü iarede ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz.

"SİYASET KURUMU SÜRECE OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Terör sivil siyaseti yıllarca esir aldı. Dış politikadan toplumsal hayata kadar her meselede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisi ile değil kardeşliği ile de demokrasi ile de müşerref olacağız. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • yilmaz aslan:
    kendi gelirinden bahsediyor.bizle alakası yok rahat olun. 11 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BİZ NEDEN GÖRMÜYORUZ 9 0 Yanıtla
  • tuncay8891:
    millet ac o ne olacak karin tokluna calisiyoz 5 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    biz neden kredi kartımızın bile asgarisini ödeyemez hale geldik 4 0 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    aynı ülkede yaşamıyoruz farkında değil 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
