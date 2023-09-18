Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi kapsamında gittiği ABD'de Elon Musk'ı kabul etti. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı. Öte yandan Elon Musk, Erdoğan'la görüşmesine kucağında çocuğuyla geldi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'nde görüştü.
BM binasının karşısında bulunan Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı.
Öte yandan Elon Musk'ın Erdoğan ile görüşmeye oğluyla gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kucağında, 2 yaşındaki oğlu Exa Dark Sideræl ile Türkevi'ne giren Elon Musk, objektiflere takıldı.
20 Eylül'e kadar ABD'de temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin yer alacağı etkinliklere katılacak.
Erdoğan, pazartesi günü Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Erdoğan 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın New York programı, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek. Çarşamba günü ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.
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