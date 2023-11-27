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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5'er bin TL ikramiye verilmesi için çalışmalara başlandı. Bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin yasalaşmasının ardından aralık ayında ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

27.11.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:54
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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmemesi tartışmalara konu olmuştu. İkramiye alamayan emekliler duruma tepki gösterirken, devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışmalar başladı. 5 bin TL'lik ödemenin aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

"DETAYLI BİR ÇALIŞMA VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5'er bin TL ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdi. Konu hakkında bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." demişti.

2 BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştiriliyor. İlgili bakanlıkların yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulacak.

"İÇİMİZE SİNMEYEN BİR DURUMDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" demişti.

ARALIK AYI İÇERİSİNDE HESAPLARDA OLACAK

Söz konusu düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Finans, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak - Son Dakika
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