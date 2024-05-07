Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ile ilgili yakında yeni adımların atılacağı mesajını vermişti. Son olarak ise Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım" sözleriyle kamuda tasarruf yapılacak alanları tek tek açıkladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bazı bakanlıklar hemen harekete geçerek tasarruf tedbirlerini devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kendine bağlı birimlere uyulacak tasarruf tedbirlerini bildirdi. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan tasarruf önlemleri 81 il, 160 merkeze bağlı birim ile 16 bölge müdürlüğüne genelge ile bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. 115 bin 904 adet taşıtın 72 bin 373'ü savunma ve güvenlik, 9.973'ü sağlık, 8.136'sı tarım ve ormancılık, 7.579'u eğitim, 4.772'si adalet, 13 bin 71'i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosunda 461, TBMM'nin ise envanterinde 130 araç bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi - Son Dakika
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