Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi. Bakanlık, yeni araç alımı ve ajanda bastırma gibi tedbirlerin alınmasını istedi.

07.05.2024 09:52  Güncelleme: 10:01
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ile ilgili yakında yeni adımların atılacağı mesajını vermişti. Son olarak ise Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım" sözleriyle kamuda tasarruf yapılacak alanları tek tek açıkladı.

TARIM BAKANLIĞI 81 İLE TASARRRUF GENELGESİ GÖNDERDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bazı bakanlıklar hemen harekete geçerek tasarruf tedbirlerini devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kendine bağlı birimlere uyulacak tasarruf tedbirlerini bildirdi. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan tasarruf önlemleri 81 il, 160 merkeze bağlı birim ile 16 bölge müdürlüğüne genelge ile bildirildi.

YENİ ARAÇ ALMAYIN, AJANDA BASTIRMAYIN

  • Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.
  • İdare faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin basım ve dağıtım bedelinin ödenmemesi.
  • Tasarruf tedbirleri kapsamında izin verilenler dışında; eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırılmaması ve bedelininödenmemesi.
  • Atık kağıtların diğer çöplerden ayrı toplanarak değerlendirilmesi, bu maksatla yapılan özel torba ve kutuların kullanılması.
  • Kamu spotu, tanıtım filmi vb. materyallerin, kurumun kendi imkanları kullanılarak yapılmasına azami dikkat edilmesi.
  • İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerinde değerlendirilerek, atıl personel bırakılmaması.
  • İş Kanununa göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması.
  • Aydınlatmada gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması. Su kullanımında tasarruf yapılmasını sağlayan sistemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi.
  • Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmemesi.

KAMUDA 115 BİN ADET MAKAM ARACI BULUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. 115 bin 904 adet taşıtın 72 bin 373'ü savunma ve güvenlik, 9.973'ü sağlık, 8.136'sı tarım ve ormancılık, 7.579'u eğitim, 4.772'si adalet, 13 bin 71'i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosunda 461, TBMM'nin ise envanterinde 130 araç bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kabine, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile tasarruf genelgesi gönderdi - Son Dakika

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