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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz.

12.02.2022 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir adımdır. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarın resmi gazetede yayımlıyoruz. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz" - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, Pirinç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. - Son Dakika
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