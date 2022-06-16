Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü! Masada asgari ücret zammı vardı

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk İş Başkanı Atalay asgari ücrete ilişkin konuştu.

"BİZ İŞÇİ TARAFI OLARAK HAZIRIZ"

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnşallah önümüzde günlerde kamuoyuna güzel bir haber verirler. Kanun yönetmeliği şu şekilde; Çalışma Bakanlığı toplantıya davet ediyor. Biz işçi tarafı olarak hazırız. İş verenler de toplantıya gelir diye düşünüyorum.

"10 BİN DERİM AMA UYGUN OLMAZ"

Sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü söyledi. Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DEVLET KARŞILASIN"

İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım "