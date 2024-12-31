Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oranında belirlendi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüzde 80'e kadar indirime gitme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmaması ile Motorlu taşıtlar vergisi de aynı oranda artan kalemlerden biri oldu.
Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak. Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak. Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.
Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor. Buna göre;
A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5 bin 678 liraya yükselecek.
2025 vergi dilimleri de belli oldu. İlk dilim olan 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15, 330 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 20, 800 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 27, 4 milyon 300 bin liraya kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.
Özel iletişim vergisi ise 2025'te 570 lira olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (30)