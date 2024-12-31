Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler

Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oranında belirlendi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüzde 80'e kadar indirime gitme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmaması ile Motorlu taşıtlar vergisi de aynı oranda artan kalemlerden biri oldu.

EN DÜŞÜK MTV 499 LİRA OLDU

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak. Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak. Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.

ARAÇLARA GÖRE ÖDENECEK MTV TUTARLARI;

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI DA ARTTI

Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor. Buna göre;

6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,

1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,

2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,

3 yıllık pasaport 8 bin lira,

10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.

A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5 bin 678 liraya yükselecek.

VERGİ DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ

2025 vergi dilimleri de belli oldu. İlk dilim olan 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15, 330 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 20, 800 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 27, 4 milyon 300 bin liraya kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Özel iletişim vergisi ise 2025'te 570 lira olacak.