Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler

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Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yılbaşından itibaren vergi, ceza ve harçlar da yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

31.12.2024 11:02  Güncelleme: 11:13
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oranında belirlendi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüzde 80'e kadar indirime gitme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmaması ile Motorlu taşıtlar vergisi de aynı oranda artan kalemlerden biri oldu.

EN DÜŞÜK MTV 499 LİRA OLDU

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak. Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak. Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.

ARAÇLARA GÖRE ÖDENECEK MTV TUTARLARI;

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI DA ARTTI

Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor. Buna göre;

  • 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,
  • 1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,
  • 2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,
  • 3 yıllık pasaport 8 bin lira,
  • 10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.

A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5 bin 678 liraya yükselecek.

VERGİ DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ

2025 vergi dilimleri de belli oldu. İlk dilim olan 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15, 330 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 20, 800 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 27, 4 milyon 300 bin liraya kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Özel iletişim vergisi ise 2025'te 570 lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mustafa Görmüş:
    padişahım çok yaşa. aldığımız nefestende vergi alın bak onu kullanmayan yok ülke kalkınır. kimse ben nefes almadım demez 277 4 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Bu millete az bile yapıyorlar, çünkü deveye diken....... 224 2 Yanıtla
  • İsmail Öner:
    oy maşallah asgari ücrete zam yaparken yüzde 30 zamlara gelince Allah ıslah etsin 189 13 Yanıtla
  • onur pari:
    İnim inim inleyecek bu partizanlar. 176 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Milletin yüzüne baka baka dalga geçmeye devam.Sırada geçen sene olduğu gibi emeklilerle dalga geçme var.Birazda öyle eğlensinler. 156 4 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bindir koyunlar sana oy versin az bile koyunlara 123 5 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    herseyi sattiklari halde ulkeyi buyuk borclara soktular..bu borclar düşük maas yüksek vergiler yuksek enflasyon derken odenmeye calisiliyor..ulke tarihinde gorulmemis borc ve faiz altinda..bunlari odemek icin emekli isci ve memura düşük zam ama herseye yuksek vergi ve zam ile cozmekten baska care bulamiyorlar malesef 123 3 Yanıtla
  • Sahin Alağan:
    Yazik...işçiye asgari ucrete 30 vergiye 45...vergiden baska kaynak kalmadi mi 119 4 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    secim de ben de oy verme yetkimi kullanmayacam 95 10 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    it bizi ısırdı diye bizde iti ısıracak değilizya dua edelim arkadaşlar rabbim tez zamanda yanına alsın hayırlı birini göndersin inşallah zalimler için hesap günü var elbet 75 2 Yanıtla
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