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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok

Son Güncelleme: 24.10.2023 17:19

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltileceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Yılmaz, ''Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltileceğine yönelik iddialara da değindi. Yılmaz, böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtti.

"SEÇİM SONRASI KURDA ÖNEMLİ HAREKETLİLİK YAŞANDI"

Dolardaki yükselişle ilgili konuşan Yılmaz, "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Kurumumuz son dönemlerde önemli bir düzeltme yaptı, önemli bir hareketlilik oldu; önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlilik beklemiyoruz doğrusu." dedi.

"SERBEST KUR REJİMİ VAR"

Kurda herhangi bir hedef ve tahmin olmadığının altını çizen Yılmaz, "Serbest kur rejimi var. Gündelik gelişmelere göre, haberlere göre, arz talep şartlarına göre kurda mutlaka belli bir salınım olacaktır, ama son dönemlerde yaşadığımıza benzer bir hareketliliği teknik olarak da, siyasi olarak da beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİKTE YAŞ YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMAMIZ YOK"

Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltileceğine yönelik iddialara da yanıt verdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Yılmaz, "Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN 4.7 MİLYON YABANCI VAR"

Türkiye'deki yabancı sayısıyla ilgili de konuşan Yılmaz net sayı verdi. Yılmaz, "Türkiye'de şu anda 4.7 milyon yabancı var. Bunlardan3.6'sı Suriyeli." dedi.

Cevdet Yılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok - Son Dakika
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