Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Ekonomi

Ekonomide gelinen son noktayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Borsada kazanç vergisi düzenlemesi yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yılmaz, sadece işlem vergisi getirileceğini, bunun oranının da çok düşük olacağını belirtti.

ENFLASYONDA TEK HANE 2026'DA

Yılmaz, NTV canlı yayınındaki açıklamalarında Türk ekonomisinin en önemli sorunları arasında başı çeken enflasyonla ilgili "Temmuz-Ağustos- Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız." dedi.

BORSA'DA İŞLEM VERGİSİ OLACAK MI?

Borsada kazanç vergisi alınacağı yönündeki iddialara da değinen Yılmaz, "Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak." ifadelerini kullandı.

"KKM GÖREVİNİ YAPTI, ADIM ADIM ORADAN ÇIKIYORUZ"

Uygulamaya konulduğu Aralık 2021'den beri tartışılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hakkında da konuşan Yılmaz, "Zaten başından itibaren geçici bir düzenlemeydi. Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL'LE TİCARETİN BİTİRİLMESİ

Yılmaz, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'le Türkiye arasında tartışma konusu olan ve hükümetin sonlandırma kararı aldığı ticaretle ilgili de "Ticarette biliyorsunuz bütün dünyaya öncülük yaptı Türkiye. Başka ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye diplomaside, yaptırımlarda, hukuki alanlarda Filistin'in yanında mücadele ediyor." dedi.