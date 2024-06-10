Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yıllarda çok fazla rağbet gören borsayla ilgili vergi söylentilerine itibar edilmemesi gerektiğini belirterek yatırımcılardan işlem ücreti alınacağını duyurdu. Yılmaz, ''Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak.'' dedi.

10.06.2024 21:52
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Ekonomide gelinen son noktayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Borsada kazanç vergisi düzenlemesi yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yılmaz, sadece işlem vergisi getirileceğini, bunun oranının da çok düşük olacağını belirtti.

ENFLASYONDA TEK HANE 2026'DA

Yılmaz, NTV canlı yayınındaki açıklamalarında Türk ekonomisinin en önemli sorunları arasında başı çeken enflasyonla ilgili "Temmuz-Ağustos- Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız." dedi.

BORSA'DA İŞLEM VERGİSİ OLACAK MI?

Borsada kazanç vergisi alınacağı yönündeki iddialara da değinen Yılmaz, "Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak." ifadelerini kullandı.

"KKM GÖREVİNİ YAPTI, ADIM ADIM ORADAN ÇIKIYORUZ"

Uygulamaya konulduğu Aralık 2021'den beri tartışılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hakkında da konuşan Yılmaz, "Zaten başından itibaren geçici bir düzenlemeydi. Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL'LE TİCARETİN BİTİRİLMESİ

Yılmaz, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'le Türkiye arasında tartışma konusu olan ve hükümetin sonlandırma kararı aldığı ticaretle ilgili de "Ticarette biliyorsunuz bütün dünyaya öncülük yaptı Türkiye. Başka ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye diplomaside, yaptırımlarda, hukuki alanlarda Filistin'in yanında mücadele ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mükerrem Kılıç: Haraç kesmediniz bi orası kalmıştı oraya da el attınız 70 6 Yanıtla
  • Murat özmen: Evet KKM görevini yaptı.Zengin daha zengin, fakir fasfakir oldu. 71 1 Yanıtla
  • Ugur Yıldız: vergi değil, işlem ücreti o, iyi de biz zaten aracı kuruma veriyor duk ??? 33 2 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bunlar verginin vergisini bulan mucitlerdir yakında nefes alma verme vergisi de çıkarırlar. Satacak bir şey kalmadı milletin malına çöktüler. 31 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bu hazretlerin söylediklerine inanan varmı 9 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: İtibardan tasaruf yapamayamlar,sinekten yağ çıkarma peşindeler.Zaten Türk borsası can çekiştiriyor...Tamamen bitirmenin hesaplarını yapıyorsunuz...?Ben bu hükümtin kafa yapısını bir türlü çözemedim.Hep kolaycılık hep kolaycıklık... 4 0 Yanıtla
    can kalyuncu: En kolayı vergi koymak onuda iyi yapıyorlar itibardan tasarruf olmaz ama harcamaya devam 0 0
  • emre kula: Tabi KKM biter zengini dahada zengin ettiniz orta direk kalmadı emekli öleli çok oldu asgari ücretli tabutunu hazırlıyor işin özü sizin bu ekonomi modeliniz zengine yaradı emekli ve asgari ücretli ilgilendirmez he bu arada millet üç kuruş para kazanınca hemen vergi getirin ama milyonlarca vergi borcu olan holdinglerin borçlarını tek kalemde silin işte adalet 0 0 Yanıtla

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