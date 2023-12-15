Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi" dedi.
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15.12.2023 22:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak - Son Dakika