Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar"

31.03.2022 15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Romanya ilişkilerini potansiyeline uygun seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Romanya ilişkilerini potansiyeline uygun seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılı ticaret hacmi hedefimizi 15 milyar dolar olarak güncelliyoruz. iş insanlarımız, lojistik duvarlarına takılmamalı, bürokratik engeller iş insanlarımız arasına girmemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen Türkiye-Romanya iş forumuna katıldı. İş forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Mihai Grindeanu, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve Romanya arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay forum kapsamında yaptığı konuşmada iki ülkenin stratejik ortak ve müttefik olarak bölgede barışın temininde önemli rol oynadığını söyledi.

Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Dayanışma içindeki iki iyi komşu olarak, Balkanlar ve Karadeniz bölgesi arasında uzanan geniş coğrafyada istikrarlı güvenlik politikalarının kilit ülkeleri konumundayız. Polonya'yla birlikte teşkil edilen üçlü mekanizmalar dahil, NATO kapsamında transatlantik güvenliğine sağladığımız ortak katkılar, Türkiye ve Romanya'yı barış ve istikrarın dayanağı yapmaktadır."

Türkiye ve Romanya arasındaki ticari ilişkilerden de bahseden Oktay, "2020 yılında salgın koşullarına rağmen ulaşılan 6,7 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz, 2021 yılında rekor kırarak 8,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk şirketleri müteahhitlik sektöründe 6,4 milyar dolar değerinde toplam 189 proje üstlenmişlerdir. 10 yıl aradan sonra gerçekleştireceğimiz 27 Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ile ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere yükseltmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar"

Forum kapsamında ana gündem maddesinin Türkiye ve Romanya ilişkilerini potansiyeline uygun seviyelere taşımak olduğunu aktaran Oktay, "İş Forumu'ndan önce Grindyanu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik; öğleden sonra ise heyetlerarası görüşmelerimize geçeceğiz. Bu kapsamda; gümrük işlemlerinin ve transit geçişlerin kolaylaştırılması, yatırım süreçlerinin hızlandırılması, Romen Bankalarının Türk Bankalarına 1 yıldan fazla kontrgaranti vermesinin sağlanması gibi hepinizi ilgilendiren kritik hususların bizzat takipçisiyiz. Özellikle enerji başta olmak üzere tarım, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve ilaç, sağlık turizmi ve bilişim alanları işbirliği potansiyeli açısından iş insanlarımıza fırsatlar sunmaktadır. Sizlere duyduğumuz güvene dayanarak 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncelliyoruz" diye konuştu.

Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu: "Türkiye savaşı sona erdirmek adına gösterdiği çabaları takdir ediyorum"

Romanya Başbakan Yardımcısı Mihai Grindeanu şöyle konuştu: "Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ilişkileri 10 yıldır artırıyoruz. Türkiye ile Romanya arasında stratejik iş birliği yapma kararını 10 yıl önce aldık. Forumda iş insanlarımızın çabasını ve katılımını önemli buluyorum. Bu şekilde fırsatları değerlendirebiliriz. Global anlamda çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel ilişkiler çok hassas öneme sahip. Romanya ve Türkiye arasında komşu olarak, dost olarak birlik her zaman öncelik olmalıdır. Bu birliktelik ile ekonomik ilişkiler iki ülke yararına olacaktır. Türkiye savaşı sona erdirmek adına gösterdiği çabaları takdir ediyorum."

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Türkiye ile Romanya arasında işbirliklerimize yenilerini ekleyeceğiz"

Türkiye - Romanya İş Forumunun açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Nail Olpak ise ikili ilişkilerle ilgili olarak, "Bugün İstanbul'da ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek ve iş birliklerimize yenilerini eklemek için bir aradayız. DEİK olarak tüm dünyaya yayılmış 147 İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yatırım ve ticareti artırmak için "ticari diplomasi" anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, DEİK olarak 148. İş Konseyimizi "Dijital Teknolojiler" adıyla kuruyoruz. Bu İş Konseyimizle, hızla dijitalleşen dünyamız ve ekonomileri göz önüne alındığında, dijital teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek eko-sistemini büyütecek ulusal ile uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz. Türk ve Romanyalı iş dünyaları olarak iş birliklerimizi geliştirmek için beraber emek harcayarak, bu gayretlerin sonucunda da birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar

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fuat oktay, Romanya, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar' - Son Dakika


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