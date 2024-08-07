Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi! e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi! e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geliyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden kira kontratı yapmaya başlayabileceklerini söyledi. Açıklamaya göre vatandaşlar 4 ay içinde kira kontratı işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden halledebilecek.

07.08.2024 13:22  Güncelleme: 13:43
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Kira sözleşmelerinde yeni dönem resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yıl sonuna kadar kira kontratlarını e-Devlet üzerinde yapmaya başlayabileceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "2018 yılından itibaren düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar neticesinde e-Devlet Kapısında önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri, bütünleşik hizmet tasarımı, memnuniyet anketi gibi pek çok alanda çalışmalar başlatılmış, Yapay zekâ ve büyük veri ile ilgili kararlar da bu süreçte hayata geçirilmiştir.

Geçen yıl kabul edilen 12'inci 5 Yıllık kalkınma Planımızın odağında ikiz dönüşüm olarak da isimlendirilen yeşil ve dijital dönüşüm vardır. Bu çerçevede dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmekte kararlıyız. Bugünkü toplantımızın ana gündemini e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, uluslararası endekslerdeki durumumuz ve planlanan yeni çalışmalar oluşturmaktadır.

"TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 96'SI E-DEVLET KULLANICISIDIR"

E-Devlet Kapısı'nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını hepinizle paylaşmak isterim. 66 milyon kullanıcı ile Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı bugün e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır. Artık çok ilerleme kaydedilmeyecek çünkü yetişkin nüfusun neredeyse tamamı kapsanmış durumda. Bu rakam, ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu göstermektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı sadece niceliksel bir büyüme ile değil niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporunda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde bir puan alarak 37 ülke arasında 10. sırada yer almıştır. (Fransa 19, Almanya 26, İtalya 28. Sırada)o AB üyesi olmayan ülkeler arasında en iyi lider ülkelerden biri olarak tanımlanmaktayız. Ülkemiz, kullanıcı desteği, dijital posta, temel veri kaynakları ve sınır ötesi kullanıcı desteği alt başlıklarında 100 tam puan alarak 1. sırada yer alan ülkelerden biri olmuştur. Raporda Türkiye, kullanıcı odaklılık başlığında 99,6 puan ile 2. sırada, şeffaflık başlığında 82 puan ile 5. sırada, anahtar kolaylaştırıcılar başlığında 95 puan ile 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye tüm bu başlıklarda AB ortalaması üzerinde bir başarı göstermiştir. Raporda ayrıca sağlık, taşınma, ulaşım ve adalet kategorilerinde Türkiye ilk 10 ülke arasında bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi! Kira sözleşmeleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek

"SİBER GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Giriş sayısında: %329 artış yaşanmıştır. Elbette bu başarı kurumlarımızın özverili ve vatandaş odaklı hizmet sunum yaklaşımının bir yansımasıdır. Sizlerin de huzurunda bu süreçte yer alan tüm çalışanlarımıza ve kurum temsilcilerimize bir kez daha teşekkür etmek isterim. 2021 yılında açıkladığımız ulusal yapay zekâ stratejimizin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını geçtiğimiz günlerde yayımladık. Ayrıca, milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda dijital devlet stratejisi, kamu bulut stratejisi, kamu veri alanı, ulusal veri stratejisi gibi çalışmalarımızı da birer birer hayata geçireceğimizi duyurmak isterim. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında siber güvenliğimizi güçlendirmek, yerli ve milli yazılımlarımızı yaygınlaştırmak, başarılı ürünlerimizi ihraç ederek bilgi tabanlı ekonomik gelişimimizi hızlandırmak bulunmaktadır.

KİRA KONTRATLARI YAPILABİLECEK

e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır. Bugün e-Devlet Kapısında 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi! e-Devlet\'e bomba bir hizmet daha geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, E-Devlet, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi! e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut uluç: ne ev sahibi ne kiracı umurlarında gelecek vergiye bakıyorlar. 52 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne evsahipleri nede kiracılar üzülsün kim kimi taciz ediyorsa anında tutuklansın devlet hakem gibi yönetmeli adaletsizliğe asla müsaade etmemeli yasa neyse uyulmalı 28 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Ne değişecek ondan bahset Çok büyük bir olay gibi Millet kurayı verebiliyormu ondan bahset 17 5 Yanıtla
  • Çengelköylü: KİRA KONTRATI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIRSA HERŞEY YOLUNAMI GİRECEK SANKİ 50 BİN KİRA GÖSTERİLECEKMİ HAYIR 15 BİN BANKA 35 BİN ELDEN YOLA DEVAM İŞİNE GELİRSE EVİ KİRALARSIN DİYECEK 19 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Tebrikler çok büyük bir başarı 10 2 Yanıtla

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