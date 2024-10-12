Kredi kartlarına 750 lira ek ücret! Yılmaz: Tek kuruş bütçeye gitmeyecek

Ekonomi

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin içerisinde Savunma Sanayi Fonu'na gelir oluşturacak önlemler içeriyor.

Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getiriyor.

"TEK KURUŞ BÜTÇEYE GİTMEYECEK"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" açıklamasında bulundu.