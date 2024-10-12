Kredi kartlarına 750 lira ek ücret! Yılmaz: Tek kuruş bütçeye gitmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartlarına 750 lira ek ücret! Yılmaz: Tek kuruş bütçeye gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınmasını içeren yasa teklifini değerlendirdi. Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonuna destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.

12.10.2024 16:37
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Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin içerisinde Savunma Sanayi Fonu'na gelir oluşturacak önlemler içeriyor.

Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getiriyor.

"TEK KURUŞ BÜTÇEYE GİTMEYECEK"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartlarına 750 lira ek ücret! Yılmaz: Tek kuruş bütçeye gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlham Çuhadar:
    savunmamızı sağlayın diye bizim ödediğimiz bütçe ne olacak onları geri verin ozaman. 8 0 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    O zaman bindiğiniz araçları küçültün satın o araçları verin savunma sanayine yuttasdan almak nedir yazık ya 7 0 Yanıtla
  • özer bergin:
    Giren bize girdi. 5 1 Yanıtla
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