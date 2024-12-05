Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı

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Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken gözler 10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Bugün canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Nasıl bir zam politikası izlenecek?" sorusuna "2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır" yanıtını verdi.

05.12.2024 15:00
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Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir "denge" mesajı geldi.

"ŞİMDİDEN BİR RAKAM İFADE ETMEK DOĞRU OLMAZ"

Asgari ücret zammında nasıl bir politika izleneceğine yönelik soruya yanıt veren Yılmaz "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için 'denge' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    cennet yüzü görmeyin insanları perişan ettiniz. iş verenedr bir şey diyemiyoruz. dolar olması gereken yerde değil. Zenginin dostu fakirin düşmanı bu hukumet 36 2 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    yav verdiğiniz asgari ücrete kira yok hayla neyi konuşuyorsunuz bu Ülkede? 24 2 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Madem asgari ûcrete yeteri kadar zam yapamıyorsunuz Dolar 25 Tl Altın 2000 tl yapında asgari ücretin alım gücü artsın..Nasıl yükseldiyse öyle düşer . 12 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Ölümü gösterip sıtmaya alıştırmak... 23.000 lira civarı olur ! 7 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Fakir fukaranın vergi vermemesi gerekirken vazgeçtiğiniz vergiden bahsediyorsunuz. Bu kadar yüksek oranlı vergiler dünyanın neresinde var? 2 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    dar gelriliye verirken denge arayın.Ama mutahitlere verirgen denge menge yok.Kul hakkı yiyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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