Kamuda tasarruf tedbirleri ve Gazze diplomasisi gündemde

Ekonomi

Enflasyonla mücadele ve genel ekonomik görünümün konuşulacağı toplantıda, kamuda tasarruf tedbirlerinin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları, bürokraside vesayet iddiaları ve Gazze diplomasisine yönelik adımlar masada olacak.

KAMUDA TASARRUFUN YANSIMALARI

Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kamuda tasarruf tedbirleri için atılan adımlar değerlendirilecek ve bu konunun yansımaları ele alınacak.Hedeflenen yüzde 38'lik enflasyonun tutturulabilmesi için yapılabileceklermasada olacak. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere uygulanacak cezalar değerlendirilecek.

9'NCU YARGI PAKETİ İÇİN HAZIRLIK

Kabinede, hem Yargı Paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlıklarına dair sunum yapılması bekleniyor. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9'ncu Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin de pakete dahil edilmesi bekleniyor.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında siyasilere kumpas iddiaları üzerine başlatılan inceleme de toplantı gündeminde yer alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın soruşturma sürecine dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum da Kabinede değerlendirilecek ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

GAZZE DİPLOMASİSİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların durdurulması için yürütülen diplomasi adımları da Kabinenin gündeminde olacak. Bölgesel istikrar için atılan diplomatik adımların konuşulması da bekleniyor.