 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:22

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları ve bölgedeki son gelişmelerle birlikte, memur ve emekli zammı gibi konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor. Öte yandan memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detayları görüşülecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI

Masadaki gündem, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik kanlı saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki son gelişmeler olacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

SON TOPLANTIDA EMEKLİLERE 5 BİN TL'LİK İKRAMİYE AÇIKLANMIŞTI

Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Kabine Toplantısı, Gazze, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi
21:29 Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddetti
21:22 Ne isimleri geride bıraktı! İşte Kim Min-Jae'nin Ballon d'Or sıralaması
20:52 Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok
20:33 Beşiktaş'a şok! Ghezzal, 20. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı
20:31 İsrail, Gazze Şeridi'nde esir alınan kadın askeri kurtardı
20:11 Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
19:41 Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
19:17 Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı
19:14 Resmen öne çekildi! İşte Beşiktaş'ın yeni seçim tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 22:40:45. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement