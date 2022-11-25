CHP'den asgari ücret önerisi! Rakam konuşulanlardan çok daha yüksek

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Asgari ücretle ilgili sendikalar ve çeşitli STK'lardan öneri gelmeye devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi de konuyla ilgili görüşünü ortaya koydu.

Partisinin Ordu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Torun, 2023 yılı asgari ücretle ilgili soru üzerine, her asgari ücret arttığında vatandaşın satın alma gücünün aynı paralelde düştüğünü, vatandaşların da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

"10 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI"

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Torun, şunları kaydetti: "Siz ekonomiyi düzgün bir rotaya koymadıkça enflasyonu düşürmediğiniz sürece, ekonomiyi gerçek ayarlarına getirmediğiniz sürece asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın bu çabalar boş. Ama biz 'Yeni asgari ücret 10 bin liranın üzerinde olmalı' diyoruz. Ama bu da çözüm değil. Asıl önemli olan asgari ücretin artırılması kadar vatandaşın satın alma gücünün yükseltilmesidir. Burada gidişat kötü. Bu gidişatın düzeltilmesi lazım."