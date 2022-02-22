CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: "Fabrika çatılarını güneş enerji santralleri ile donatıyoruz"

CW Enerji, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacında olduklarını belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, "Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda fabrika çatılarını güneş enerji santralleri ile donatıyoruz" dedi.

"Daha temiz bir çevreye katkı"

Çatıları güneş enerji santralleri ile donatmaya devam edeceklerine dikkat çeken Yılmaz, "Güneş enerji sistemlerini tercih etmek, daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmanın en iyi yollarından biridir. Bu bilinçle, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar hemen her yerinde çatılara imzamızı atıyoruz. CW Enerji ailesi olarak, dünyamıza katkıda bulunmak için çok çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sürekli gelişim felsefesi ile yol aldıklarını belirten Yılmaz, alanında uzman kadroları ile fark oluşturan ürünler tasarlamayı ve ürün gamını genişletmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA