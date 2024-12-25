DAFZ, Türkiye operasyonlarını Interlink\'e devretti!

Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı (CEPA) destekleyen önemli bir adım olarak, Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Otoritesi'nin (DIEZ) üyesi Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (DAFZ), Türk işletmelerinin Dubai'nin dinamik pazarına kolayca erişmesini sağlamak için Interlink ile iş birliği yaptı. Bu ortaklık, CEPA'nın ticareti artırma, engelleri azaltma ve iki ülke arasında ekonomik refahı destekleme hedeflerini temel alıyor.

Eylül 2023'te yürürlüğe giren CEPA, ikili ticareti 2028'e kadar 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor ve Türkiye'yi BAE'nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline getirmeyi amaçlıyor. 2023'te 19 milyar dolarlık petrol dışı ticaret hacminin oluşmasını sağlayan bu anlaşma, ekonomik bağları derinleştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. DAFZ, Interlink ile yaptığı ortaklık sayesinde Türk şirketlerinin bu fırsatlardan yararlanmasını hedefliyor. Bu sayede, Türk işletmelerine Dubai üzerinden Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki stratejik pazarlara erişim imkanı sağlanıyor.

BAE ve TÜRKİYE İÇİN CEPA'NIN STRATEJİK EKONOMİK ÖNEMİ

CEPA anlaşması, BAE ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmek için mallardaki gümrük tarifelerinin yüzde 82'sini kaldırarak sınır ötesi yatırımları teşvik ediyor ve kilit sektörlerde stratejik iş birliğini destekliyor. BAE'nin Türkiye'ye toplamda 5 milyar dolarlık yatırım yapması, BAE'yi Türkiye'nin en önemli yatırımcılarından biri haline getiriyor. Bu anlaşma, üretim, lojistik ve teknoloji gibi alanlarda iş birliklerini hızlandırıyor.

İş birliğinin önemine dikkat çeken DAFZ Genel Müdürü Amna Lootah, "Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi, küresel genişleme için benzersiz bir potansiyel sunuyor. CEPA aracılığıyla Türk işletmelerinin Dubai'nin ekonomisine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu ortaklık, BAE ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme yolunda kritik bir adımı temsil ediyor ve kapsayıcı büyümeyle sürdürülebilir refah için ortak vizyonumuzu inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ VE YATIRIMI TEŞVİK EDECEK

DAFZ merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde DAFZ Genel Müdürü Amna Lootah,Interlink Yönetim Kurulu Başkanı Bessam Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Dubai ve Kuzey Emirlikler Başkonsolosu Onur Şaylan, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve her iki kuruluşun üst düzey temsilcileri bir araya geldi. İmzalanan anlaşma, DAFZ'ın CEPA hedefleriyle uyumlu iş birliklerini kolaylaştırma adına adımlar attığını ve Türk işletmelerinin Dubai'nin canlı pazarından yararlanarak küresel ölçekte genişlemesini desteklediğini kanıtlar nitelikte.

Yapılan iş birliğine dair memnuniyetini dile getiren Interlink Yönetim Kurulu Başkanı Bessam Yıldırım "Bu iş birliği, CEPA çerçevesiyle uyumlu olarak, Türk işletmelerine operasyonel kolaylık, pazar erişimi ve Dubai'deki stratejik fırsatlardan yararlanma imkânı sunuyor. DAFZ ile on iki yıllık ortaklığımız, Türkiye'nin dinamik ekonomisini Dubai'nin küresel ticaret ağıyla birleştirme gücümüzü pekiştiriyor ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan bir köprü oluşturuyor." dedi.

ORTAKLIK, TÜRKİYE GENELİNDEKİ ROADSHOWLAR İLE TAÇLANDIRILACAK

Bu iş birliği, Türkiye genelinde düzenlenecek roadshowlar ile de desteklenecek. Bu etkinlikler, Türk iş dünyasıyla doğrudan iletişim kurarak Dubai'nin dünya standartlarındaki iş ekosistemini tanıtacak ve CEPA'nın sunduğu fırsatları öne çıkaracak. Bu roadshowlar, yatırım, iş birliği ve inovasyonu teşvik ederek Türkiye ile Dubai arasındaki bağları da güçlendirecek.

ETKİN KATILIM İLE BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEK

Bu ortaklığın faydalarını maksimize etmek için, DAFZ ve Interlink, Türk iş dünyasıyla yakın iletişim kurmaya odaklanacak. Roadshowlar, sadece farkındalık yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda CEPA'nın sürdürülebilir ticaret ortaklıkları kurma hedefleri doğrultusunda uzun vadeli ticaret ilişkileri için de bir platform sağlayacak.

UZUN VADELİ BÜYÜMEYE YÖNELİK EKONOMİK SİNERJİLER

CEPA ile enerji, üretim ve lojistik dahil birçok sektörde öngörülen hızlı büyümeyle ikili ticaret ve yatırımlar için sağlam bir temel oluşturuluyor. DAFZ'ın Türkiye operasyonlarını Interlink'e devretmesi, iki ülkenin işletmelerinin rekabetçi küresel arenada başarılı olmasını amaçlarken, DAFZ'ın küresel ekonomide iş birliği kolaylaştırıcısı rolünü de pekiştiriyor.