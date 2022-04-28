Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika
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Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar

28.04.2022 11:03
Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde çıktıkları dağlardan topladıkları çiriş otunu pazar tezgahlarında satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde çıktıkları dağlardan topladıkları çiriş otunu pazar tezgahlarında satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor.

Endemik türler açısından zengin bir tabiata sahip Tunceli'de, yüksek dağlarında kendiliğinden yetişen ve bölgede çiriş olarak bilinen yabani pırasa pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde şifa olarak bilinen çiriş otu, yöre sakinleri tarafından zor koşullarda toplanarak pazar tezgahlarına getiriliyor. Çiriş otu, Tunceli'nin Özellikle Çemişgezek, Ovacık, Munzur dağları başta olmak üzere bütün ilçelerinde yetişiyor. Tunceli'den Elazığ'a da götürülen çiriş otu, kilosu 15 liradan alıcı buluyor.

Çiriş otuna talebin yüksek olduğunu ifade eden Dursun Özgül, "Çiriş otu dağlarımızda kendiliğinden tamamen doğal şekilde yetişiyor. Bu ot her derde şifalı bir bitki. Farklı rahatsızlıkları dolayısıyla talep eden ya da sipariş veren çok oluyor. Geçtiğimiz yıl kilosunu 10 liraya satıyorduk. Bu yıl ilk çıktığı zaman 15 liraydı. Şimdi 12 buçuk liradan satıyorum" dedi. - TUNCELİ

Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar
Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar
Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar

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Çemişgezek, Tunceli, Pırasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika
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