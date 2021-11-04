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Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya; - Son Dakika

Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya;

04.11.2021 13:25
Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya;

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 16 Kasım'da yapılacak Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerinde genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 16 Kasım'da yapılacak Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerinde genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uysal ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşen Yılmaz Kaya, bugün Türkiye Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduklarını belirtti.

Hedeflerinin Türkiye'deki bütün damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerinin faaliyetlerini artırmak, onları desteklemek ve güç birliği yaparak ülke hayvancılığına katkı sunmak olduğunu belirtten Yılmaz Kaya, "4 yıldır Çorum damızlık sığır yetiştiricileri birliği başkanlığını yürütmekteyim. Bu dönemde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte damızlık sığır yetiştiricileri birliğine birçok proje üretti. Bu projeler ve alınmış olan ekipmanlarla üretimi artırarak üyelerinin hizmetine sundu. Çorum'da yapılan bu çalışmaların daha fazlasını Türkiye'deki bütün damızlık sığır yetiştiricileri birliklerinde organizeli şekilde destekleyerek; ülkemiz hayvancılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Delegelerin takdirleriyle bu göreve geldiğimizde birinci önceliğimiz ülkemizdeki hayvan ıslahı olacak. Irk özelliklerini düzelterek verim artışı hedefliyoruz. Bunun için gayretli şekilde çalışarak bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

Kendi ilinde yoğun çalışmalar yürüten Yılmaz Kaya, bu zorlu göreve talip olurken önce Allah'a, sonra ekibine, ülkemizde görev yapan diğer damızlık sığır yetiştiricileri birlik başkanlarına ve delegelerine güvendiğini belirtti. - ÇORUM

Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya;
Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya;

Yılmaz Kaya, Damızlık, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kaya; - Son Dakika Ekonomi


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