'dan mobil altyapı dönüşümü - Son Dakika
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'dan mobil altyapı dönüşümü

22.06.2022 10:08
'dan mobil altyapı dönüşümü

Vodafone, müşterilerin kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının sanallaştırma sürecini tamamladı.

Vodafone, müşterilerin kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının sanallaştırma sürecini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, mobil şebeke yatırım stratejilerini yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone, müşterilerin kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarını buluta taşıma sürecini tamamladı.

Türkiye mobil iletişim sektöründe bir ilke imza atarak 2G, 3G ve 4.5G teknolojilerini kapsayan ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının tamamını bulut altyapısına taşıyan Vodafone, dünyada da dijitalleşmeye öncülük eden sayılı mobil iletişim işletmecilerinden biri konumuna geldi. Bu sayede Vodafone, her alanda artan dijitalleşme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlayacak altyapıyı devreye almış oldu. Dijitalleşmeye katkı sağlayan yenilikçi servisler bu sayede sanal şebeke üzerinden çok daha kısa sürede müşterilerin kullanımına sunulabiliyor.

Sanallaştırma ile birlikte daha verimli ve esnek kapasite kullanımı sağlanarak olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi sağlanabilecek. Öte yandan, 5G teknolojisi ve servislerinin hızlı ve etkin şekilde hizmete sunulması için de bulut altyapısı önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, müşterilerine en güvenli ve yüksek kapasiteli iletişimi sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Vodafone olarak, müşterilerimizin her alanda artan dijitalleşme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını birincil önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda ses, veri ve sinyalleşme şebekelerinin bulut altyapısına taşınması sayesinde daha verimli ve esnek kapasite kullanımı sağlanarak olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi hedefliyoruz. Son teknoloji ile müşterilerimize en iyi deneyimi sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Vodafone Business, pazaryeri platformu ile 10 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyor Vodafone Business, pazaryeri platformu ile 10 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyor
Kaynak: AA

Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'dan mobil altyapı dönüşümü - Son Dakika

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