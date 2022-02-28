Dardanel, "Jazzy" markasıyla kedi-köpek maması sektörüne adım attı - Son Dakika
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Dardanel, "Jazzy" markasıyla kedi-köpek maması sektörüne adım attı

28.02.2022 16:40
Dardanel, "Jazzy" markasıyla kedi-köpek maması sektörüne adım attı

Yaptığı yatırımla pet food sektörüne adım atan Dardanel, Çanakkale'de kurduğu tesislerde yılda 55 milyon adet yaş konserve kedi-köpek maması üretecek.

Yaptığı yatırımla pet food sektörüne adım atan Dardanel, Çanakkale'de kurduğu tesislerde yılda 55 milyon adet yaş konserve kedi-köpek maması üretecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sektöründe global liderliğe odaklanan ve öz kaynaklarıyla büyümeyi sürdüren Dardanel, pet food markası "Jazzy" ile yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Çanakkale'de hayata geçirilen Jazzy tesisleri, şubat ayı itibarıyla üretime başladı. Yaş konserve kedi-köpek maması üretimi yapılan tesisler, 95 ve 400 gramlık konserve kutularda yıllık 55 milyon adet üretim kapasitesine sahip.

Jazzy; sığır etli, tavuklu ve ton balıklı mamalarıyla Dardanel tecrübesi ve kalitesini pet food sektörüne taşıyor. Kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Jazzy Cat ve Jazzy Dog ürünleri, yüksek protein ve taurin içeriyor. Vitaminlerle zenginleştirilen mamalar tahıl içermiyor. İçinde koruyucu ve tatlandırıcı bulunmuyor. Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlarken, tüylerine canlılık veriyor. Jazzy Cat ürünleri 95 ve 400 gram, Jazzy Dog ise 400 gramlık kutularda tüketiciye sunuluyor.

2 yılda 30 milyon dolarlık yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yeni Jazzy tesislerine yaptıkları yatırım ve 2022 yılı hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Güçlü öz kaynağımızla ilerlemeye devam ederken, daha güçlü yatırımlara imza atmayı hedefliyoruz. 2022'deki ilk atılımlarımızdan birini yeni pet food tesisleri ile yaptık. Yıllık 55 milyon adet, yaklaşık 8 bin tona varan yaş kedi-köpek maması üretim kapasitemizle bu sektörde de öncü olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde halihazırda yaş konserve mama üretiyoruz. Ancak gelecekte kuru mama alanında da yatırım yapmayı planlıyoruz. Son 2 yılda yapılan yatırım değeri 30 milyon dolara yaklaştı. Yeni yatırımlarımızla büyüme ivmemizi aynı hızla devam ettirmeyi hedefliyoruz."

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Çanakkale, Yatırım, kedi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dardanel, 'Jazzy' markasıyla kedi-köpek maması sektörüne adım attı - Son Dakika


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