Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

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Darphane'nin son açıklamasına göre, bazı madeni para birimlerinin üretimi durduruldu. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sunulmadı.

21.02.2025 12:10
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Yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasındaki alım gücü kaybı para üretimlerini de etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sokulmadı.

50 KURUŞ VE 1 TL BASILDI

2025 yılı Ocak ayında 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL olmak üzere toplam 62 milyon 429 bin adet madeni para piyasaya çıkarıldı.

Böylece tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL 4 milyar 354 bin 747 bin 610 adet, 50 kuruş 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine ulaştı.

Tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet oldu.

Darphane, bazı paraların üretiminin yapılmadığını duyurdu
Türkiye\'de bazı paraların üretimi durduruldu

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gaddar Yorumcu:
    İsabet olmuş. geç kalındı biraz. Bide 1000 tl banknot çıksaydı israfı önlerdiniz. Bir tomar para on bin lira ediyor daha 99 5 Yanıtla
  • Seçmece null:
    500 TL ve bin TL lik banknotlar inat uğruna bu millete sunulmuyor.Ey yöneticiler kabul edin ! Ekonomi iyi değil... 92 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    inat etmeyin artık 500 lükleri ve 1000 likleri basin ey merkez 64 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    50 krş da kalksın,Boşa masraf, hatta 1 tl bile olabilir, 1 tl ye sadece tekli sakız alınıyor. 5 tl gibi 10 tl de demir olsun. 58 5 Yanıtla
  • Benvekendim:
    tüm metal paralar kalksın tedavülden. sadece kağıt para olsun. 37 7 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Eğer ekonomi iyi değilse, kısır döngüye neden olur, tedavüle girmesi istenilen 500 veya 1000 tl bir kaç yıl sonra daha üst limitinin basılmasını gerektirir 19 1 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    Allah aşkına acilen 500 ve 1000 TL banknot çıkarın, bi taksit ödemek için kaç gün bankamatik dolaşıp tomarla para taşıyoruz 16 1 Yanıtla
  • selami inel:
    paramızın değeri korunsa bu kadar israfa gerek olmazdı keşke bu parayı tedavüle alanlarda bu paralar ile tedavülden kalksa gitse 13 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    itibardan tasarruf olmaz a k p paranın canına okudu. 11 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    3-4 senedir 1 krş görmüyorum. Fakat basılmış. Bu tarihlerde basılmış olan bozukluklar değerli olacaktır. Bulmam lazım. 11 0 Yanıtla
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