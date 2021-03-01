Darüşşafaka: Eğitimde fırsat eşitliği ücretsiz sınavla başlıyor

Anne ve/veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim imkanı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı için başvurular başladı.

Sınavın 30 Mayıs Pazar günü, 28 il merkezinde yapılacağını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Kriterleri taşıyan her çocuğumuza açık olan bu sınav, tamamen ücretsiz. Türkiye genelinde kriterlere uyan 10 bine yakın çocuğumuz var. Bu onların hayatlarını değiştirecek bir fırsat" dedi.