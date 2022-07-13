Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği - Son Dakika
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Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği

13.07.2022 20:13
Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 3 bin TL nakit destek ödemelerinin başlatıldığını söyledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

500'DEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği

5 KİŞİ YARALANDI, 20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği

"3 BİN TL NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kalan ailelere 3 bin TL nakit desteği verileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık." ifadelerine yer verdi.

Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği

"500 BİN TL KAYNAK GÖNDERİYORUZ"

Bakan Yanık ayrıca, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." dedi.

Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği
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Son Dakika Ekonomi Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'daki yangında yaralar sarılıyor! Bakanlıktan evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit desteği - Son Dakika
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