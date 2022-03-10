Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

10.03.2022 14:17
Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliği ile Davutlar Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliği ile Davutlar Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye kısa süre içerisinde yapılan yatırımlar mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor.

Uzun yıllardır alt ve üst yapı yatırımına hasret kalan Davutlar Mahallesi'nde Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlatılan hizmet seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yaşama geçirilen çalışmalar sayesinde bölgenin kronikleşmiş sorunları tek tek çözülüyor.

Bölgede ilgili kurumlarla eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla son olarak Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Caddesi ile Yeşilova, Tütüncüler, Arapçı ve Hazar sokaklarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Kaldırım ve bordür taşlarını yenilemeye de hızla devam eden ekipler, bir yandan da Efeoğlu, Yorulmaz, Mete, Çavuşoğlu ve Altun sokaklarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ tarafından kanalizasyon hattı döşenen cadde ve sokakların AYDEM ve Türk Telekom ekiplerince de elektrik ve internet alt yapıları yenileniyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, Davutlar Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan ve devam eden cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in Davutlar Mahallesi'nde başlattığı hizmet atağı hız kesmeden sürüyor. 2022 yılında yapacağımız yatırımlarla Davutlar Mahallesi'nde geçmişten gelen köklü sorunları tamamıyla çözüme kavuşturacağız" dedi.

Davutlar Mahallesi sakini Ümit Elcik ise "Başkanımızın çalışmalarından oldukça memnunuz. Davutlar Mahallesi'nin çehresi değişmeye başladı. Özellikle Fatih Caddesi ile ara yollarda yürütülen yol yapım çalışması bizleri mutlu etti. Kış mevsiminde evimizin önü sürekli çamur oluyordu. Artık bu sorunu yaşamayacağız" diye konuştu. - AYDIN

Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Büyükşehir Belediyesi, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutlar'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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