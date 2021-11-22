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Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor

22.11.2021 11:47
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde başlatılan yol yapım seferberliği Kazım Karabekir ve İnönü caddelerinin ardından Çengel, Sedef ve Neşe sokaklarda devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde başlatılan yol yapım seferberliği Kazım Karabekir ve İnönü caddelerinin ardından Çengel, Sedef ve Neşe sokaklarda devam ediyor. Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yaşama geçirilen çalışmalar sayesinde Davutlar Mahallesi'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları çözülüyor. Bölgede ilgili kurumlarla eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım çalışmaları 24 bin metrekarelik bir alanı kapsayan İnönü ve Kazım Karabekir caddelerinden sonra şimdi de Çengel, Sedef ve Neşe sokaklarda devam ediyor. ASKİ ekiplerinin de alt yapılarını yenilediği 3 sokağa 10 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek. Böylece Davutlar toplam 34 bin metrekare daha yeni yola kavuşacak.

Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen hizmet seferberliği vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Uzun yıllardır Davutlar Mahallesi'nde yaşadığını belirten Erdal Erdem, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in mahallemize verdiği önemin farkındayız. Davutlar yıllardır yatırıma hasret kalmıştı. İki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin koordinasyonundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel 2,5 yılda kentimizi baştan aşağıya yeniledi. Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini sağlıklı bir alt yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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