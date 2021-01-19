"Değerli Konut Vergisi\'nde en önemli değişiklik, mülkün değerinin \'vergi değeri\' olması"

Değerli Konut Vergisi'ndeki değişiklikleri değerlendiren Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Minareci Küçükağa, "Değerli Konut Vergisi'ndeki en önemli değişiklik, mülkün değerinin 'vergi değeri' olması görünüyor" dedi.

Değerli Konut Vergisi'nin gelen tepkilerden dolayı 1 yıl ertelendikten sonra, 15 Ocak itibarıyla yayımlanan tebliğ ile nasıl uygulanacağının bilgilerinin netleşmiş olduğunu anımsatan Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Minareci Küçükağa yasa ile, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 5 milyon lira ve üzerinde olanların değerli konut vergisi kapsamına alındığını belirtti.

"İTİRAZLARIN NEDENİ DEĞERİN TESPİT MADDESİYDİ"

Kanunun ilk çıktığı 2019'un aralık ayında yaptıkları çalışmalar kapsamında tebliğ edilen değerlerde yüzde 20-30 civarında sapmalar olduğunu belirlediklerini söyleyen Küçükağa, "İtiraz ve tepkiler sürerken, 20 Şubat 2020'de 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başına ertelenmiş ve kanunun 43. Maddesi ise yürürlükten kaldırılmıştır. 1319 sayılı kanunun 43. Maddesi ise, 'Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi' maddesi olup, aslında itirazların temelini oluşturan değerin tespiti maddesiydi" diye konuştu.

Küçükağa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sene ertelenmiş olan değerli konut vergisinin nasıl uygulanacağına ilişkin Tebliğ ise, 15.01.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin en dikkat çekici kısımlarından biri, mülkün değerinin 'vergi değeri' olması görünüyor. Emlak vergisi değeri olarak belirlenmiş olan değerler, ülkemizde, piyasada işlem gören alım satım değerlerini oluşturmadığı için, burada çok fazla tepki çekmeden, çok gerçeğe yakınsamasa da yeni bir vergi yaratılmış olunuyor. Diğer bir taraftan, ilk yasada, iptal edilmiş olan 43. Maddeye göre belirlenmiş olan değerin tamamı verginin matrahını oluşturuyorken, güncel tebliğde nispetleri aşan kısmının matrahı oluşturuyor olması önemli bir gelişme."

MATRAH VE NİSPET

Küçükağa, tebliğin 5. Maddesinde göre belirlenen matrah ve nispet ile ilgili şu bilgileri verdi:

"MADDE 5 – Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 5.000.000 TL'yi aşan kısmı için (Binde 3), 10.000.000 TL'ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL'si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6), 10.000.000 TL'den fazla olanlar 10.000.000 TL'si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendirilir."

TEK BİR MÜLKÜ OLANLARIN VERGİDEN MUAF TUTULMASI ÖNEMLİ

Tek bir mülkü olanların vergiden muaf tutulmasının önemine değinen Küçükağa, "Yasa bazı değişikliklerle 20.02.2020 tarihinde son halini almış olduğu için 42'nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırıldı. Yine yönetmelikte, muafiyetlerin arttırılmış olduğu görülmektedir. Bahsi geçen değerlere sahip, tek bir mülkü olan vatandaşların vergiden muaf tutulmasının önemli olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

YASANIN YENİ HALİ LÜKS KONUT SATIŞLARINA ETKİ EDECEK EDEBİLİR

Verginin şubat ve ağustos ayları olmak üzere 2 taksitte ödenebileceğini söyleyen Küçükağa, "Mülkün verginin konusu olduğu yılı takip eden yılda ödemeleri gerçekleşecektir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/ internet sitesinden sorgulama yapılabilecektir. Anlaşılan o ki, ertelenmiş olan yasanın yeni hali, ilki kadar tepkilere sebebiyet vermeyecek olmasına rağmen, lüks konut satışlarına olan etkisinin bu yıl için dikkat çekici olabileceğini, ancak yıllar içinde bu durumun da hayatımızda kabul gören bir yere oturacağını düşünüyoruz" dedi.