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DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni - Son Dakika

DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni

15.01.2022 20:14
DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatta tarihi başarılara imza attığını belirterek "Türkiye'nin ihracatı 2021 yılında tarihte ilk defa 200 milyar doları aşarak yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatta tarihi başarılara imza attığını belirterek "Türkiye'nin ihracatı 2021 yılında tarihte ilk defa 200 milyar doları aşarak yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. Böylece 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2021 yılına gelindiğinde 6 kattan fazla artış göstermiştir." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DEİK İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu Üyelerinin katılımıyla ticari diplomasinin en iyilerine 6 kategoride 12 ödülün takdim edildiği DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye için rekabetçi alanların oluşturması gerektiğine vurgu yaparak, Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturdukları yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programları ile mevcut hizmet ihracatını 100 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

-"DEİK'in dünyanın dört bir köşesinde ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz"

DEİK'in özel sektörün ticaret diplomasisi açısından önemine dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:

"DEİK dünyanın hemen hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği iş konseyi platformları düzleminde eşine az rastlanabilir bir kurumsal iletişim kapasitesine sahiptir. Bu network dahilinde yer alan 6 sektöre 3 özel amaçlı olmak üzere toplam 147 iş konseyi altında başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz dönüşen küresel ekonomide iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı olarak biz her daim DEİK'in destekçisi olmaya devam edeceğiz. DEİK'in dünyanın dört bir köşesinde ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Sizlerin yolunu açarak işini kolaylaştıracağız."

Ticarette yükselen korumacılık duvarlarının ve Kovid-19 salgınının küresel ekonomide derin yaralar açmasına rağmen Türk İş insanlarının başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu süreçte ticari, siyasi ve kurumsal anlamda alışık olduğumuz kural ve tahammüller yeniden etraflı bir sorgulamaya tabi tutulmuştur. İşte böyle bir zeminde iş konseyi başkanları ve DEİK üyelerimiz faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürmeyi başarmıştır. Küresel değer zincirindeki gücümüz DEİK'i dünyanın dört bir yanında başarıyla düzenlediği iş konseyleri sayesinde sağlamlaşmakta ve atmaktadır. 2021 yılında DEİK çatısı altında iş konseylerimiz ve iş insanlarımızın, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, girişimcilik, e-Ticaret ve AB Yeşil Mutabakatı vizyonuna yönelik olarak birçok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar Türk iş çevrelerinin küresel ekonomideki köklü dönüşümlere hazırlanması yönünden oldukça kıymetli olmuştur. "

"Bu dönemde Türk ekonomisi tarihi bir eşiği aşmayı başarmıştır"

Muş, Türk ekonomisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yürüdüğü söz konusu dönemde ihracatın tarihi bir eşiği aştığını dile getirerek şunları söyledi:

"Dış ticarette oluşan bölgesel darboğazları ve küresel değer zincirinde yaşanan aksaklıkları fırsata çeviren ihracatçılarımız 2021 yılında benzeri görülmemiş rekorlara imza atmışlardır. Bu noktada ihracata dayalı büyüme stratejimizin omurgası olan siz üretici ve ihracatçı kardeşlerimizin bu başarılardan ötürü canı gönülden tebrik ediyorum. Siz değerli iş insanlarımızın 2021 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde ihracatımızda elde ettiğimiz tarihi rekorları bugün burada düzenlenen ticaret ödül töreniyle taçlandırmış olacağız."

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk 3 çeyreğinde yakaladığı kümülatif yüzde 11,7 büyüme oranı ile olumlu bir seyir izlediğini dile getiren Muş, şöyle konuştu:

"Bu büyüme performansı Türkiye'nin pandemi döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olduğunu teyit etmektedir. İnşallah dengeli ve kapsayıcı büyüme performansımız son çeyrekte de kendini gösterecek ve 2021 yılını çift haneli büyüme rakamları ile kapatmış olacağız. Öte yandan mal ve hizmet ihracatı, Türk ekonomisinin dinamosu olmaya ve büyümeye destek vermeye devam etmekte olup 2021'in 3'üncü çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan olmuştur. Üretici, yatırımcı ve ihracatçılarımızın üretme iştahı ve ihracatımızdaki güçlü büyüme neticesinde sanayi sektörümüz 845 bin ilave istihdam sağlamıştır. İstihdam bakımından OECD ülkelerinin ancak 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanması öngörülürken Türkiye ekonomisi dinamik yapısıyla pandemi öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır."

-"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 seviyesiyle gerçekleşti"

Türkiye'nin elde ettiği ihracat başarısına dikkati çeken Muş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin ihracatı 2021 yılında tarihte ilk defa 200 milyar doları aşarak yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. Böylece 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2021 yılına gelindiğinde 6 kattan fazla artış göstermiştir. Dış ticaret hacmimiz ise 2021 yılında 500 milyar dolara yaklaşmış 2021 yılında dış ticaret açığımız yüzde 7,8 azalışla, 45,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 seviyesiyle gerçekleşmiştir. İhracat ailemize 32 bin yeni firma katıldığını, ilk defa 123 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini özellikle vurgulamak istiyorum. İhracatımızın ayak basmadığı bir coğrafya kalmamış, uzak memleketler daha yakın hale gelmiştir. İhracatta elde ettiğimiz başarılar Türkiye'nin topyekun başarısıdır. Bu başarının artarak devam edeceğinden en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır. Zira bugün Türkiye ihracatta bir üst sınıfa çıkmış farklı bir kulvara girmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 250 milyar dolar ihracat hedefi bizim için birinci çıpa olmuştur. İnşallah bu çıpayı aşacağız ve bir sonraki hedefe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz. Biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye'nin son 20 yılda oluşturduğu güçlü ekonomik altyapının bu potansiyeli daha da yukarıya çıkaracağından hiçbir şüphemiz bulunmamakta. Değerli iş dünyasıyla el ele vereceğiz ve Türkiye'yi dünya ekonomisi içerisinde hak ettiği yeri ulaştıracağız"

"2021 yılında hizmet ticaretinde de güçlü performans"

Muş, 2021 yılı mal ticaretindeki tarihi rakamların yanı sıra hizmet ticaretindeki güçlü performansın da altını çizerek "Türkiye, hem konvansiyonel hizmet sektörlerinde hem de yeni hizmet alanlarında 2021 yılında güçlü bir toparlanma sağladı. Bu doğrultuda hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranda artışla 53 milyar dolara ulaşarak cari işlemler dengesini 23 milyar dolarlık pozitif katkı sağlamasını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Muş, iş insanlarının ve girişimcilerin uluslararası arenada karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümünün, dış ticaretin sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yalnızca ihracatçıya yönelik olarak kredi kefalet sorunlarını ortadan kaldırmak ve krediye erişim maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin 1 Mart 2022 tarihinde faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Bu şirketin ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan finansmana erişim noktasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz. Ayrıca yazılım bilişim, sağlık turizmi, eğitim, teknik müşavirlik, savunma, makina ve eczacılık başta olmak üzere değer yaratan tüm sektörlerimize yönelik yeni destek programlarını devreye alıyoruz. Öte yandan yeni dönemde yeni sektörlerle birlikte yeni ihracat pazarlarının da hedeflerimiz arasına koyduk. Bu doğrultuda pazarlıkları süren uzak ülkeler stratejisinin lansmanını inşallah önümüzdeki günlerde hep beraber gerçekleştireceğiz. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerine daha etkili erişim sağlama imkanı sağlayan Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağları projemizi de sizlerle kısa bir süre paylaşmış olacağız."

DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi


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