Denetim ve inceleme yetkisi ellerinden alınan defterdarlık uzmanları, Bakan Nebati'den çözüm bekliyor

Özel yarışma sınavı ile mesleğe girdikten sonra başta devlet bütçesinde gider denetimi olmak üzere inceleme, soruşturma, teftiş görevlerinde bulunan uzmanların yetkileri, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan döneminde alındı.

EŞİTLİK İLKESİNE UYULMADI

Elvan döneminde 2021 yılında bakanlığın teşkilat yapısında yapılan düzenlemelerle denetmenlik kadrosu yeniden ihdas edildi. Yapılan düzenlemelerde ise 100'den fazla denetim elemanına geçiş hakkı tanınmadı. Mağdur uzmanlar, eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde davranıldığını öne sürüyor.

BAKAN NEBATİ'DEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Bakanlığın öngörülemeyen bir şekilde teşkilat yapısını değiştirmesinin ardından denetim ve inceleme yetkisi elinden alınan uzmanlar, hak arayışını devam ettiriyor. Konuyla ilgili olarak şikayet talebiyle başvurulan Kamu Denetçiliği Kurumu kararı ile norm denetimi yoluyla başvurulan Anayasa Mahkemesi'nin kararı henüz sonuçlanmadı. Uzmanlar ise mağduriyetlerinin çözülmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin duruma el atmasını bekliyor.