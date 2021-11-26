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Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe - Son Dakika

Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe

26.11.2021 11:37
Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2022 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2022 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi. 2 milyar 319 milyon 854 bin TL'lik toplam bütçenin kente güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Şehrimize nice güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2022 yılı performans programları ve 2022 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ'nin 2022 yılı toplam bütçeleri, performans programları ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1 milyar 612 milyon 854 bin TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 707 milyon TL olmak üzere rekor bir seviye ile toplamda 2 milyar 319 milyon 854 bin TL olarak oybirliği ile belirlendi.

"İyi ki altyapı hamlesini başlatmışız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2022 yılının planlaması olduğuna dikkati çekerek, kente hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin 2022 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu bütçeyle, şehrimize, insanlarımıza güzel hizmetler yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin. El ele gönül gönüle çalışmaya, şehrimize nice güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin genel kurulunda da konuşan Başkan Zolan, Denizlililerin ihtiyaçları doğrultusunda durmaksızın çalıştıklarını belirterek, " Altyapı cesaret, destek, sabır ister diyerek iyi ki altyapı hamlesini başlatmışız. Yüzde 65'lere varan su kaçaklarını minimuma çektik. Eğer o seviyelerde kaçak olsaydı bugün şehrimize düzenli su veremez konuma gelecektik" diye konuştu.

"İçinden araba geçen altyapı hatlarımız var"

Büyükşehir DESKİ'nin kuruluşundan bu yana 19 ilçe 616 mahallede 7 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşediklerini vurgulayan Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir şehrin altyapısında hastalık varsa, neşter vurmak durumundasınız, biz de o neşteri vurduk. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ile birlikte toplam 7 bin kilometrenin üzerine altyapı hattı yaptık, buradan Çin'e kadar uzanan bir hat. Bugün Denizli'mizin altyapısı gayet iyi durumda, yağmur suyu hatlarımız içinden araba geçecek çapta. Denizli'mizin altyapısı gayet sağlıklıdır. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü bir şehirde altyapı yoksa üstte ne yapsanız hiçbir anlamı yoktur. Sadece şehir merkezinde değil, birçok ilçemizde, mahallelerimizde altyapı çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" - DENİZLİ

Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe
Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe
Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe
Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, DESKİ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehre 2.3 milyarlık rekor bütçe - Son Dakika Ekonomi


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